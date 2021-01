Egyre többet lehet hallani, olvasni arról, hogy a nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás is hozzájárulhat a túlsúly kialakulásához. Elsőre hihetetlennek tűnik, de igaz, és most azt is elmondjuk, miért fontos a kilóid szempontjából is az, hogy kipihend magadat.

A túlsúly és az alvás összefüggéseit az elmúlt évtizedben sok kutatás igyekezett megvilágítani, és szinte minden esetben arra jutottak, hogy a két tényező oda-vissza hat egymásra. Tehát, aki keveset és rosszul alszik, könnyebben túlsúlyos lesz, azonban az is igaz, hogy a túlsúlyosak, kiváltképp az elhízottak pedig rosszabbul alszanak. Jöjjenek a tények!

1. Ha kevesebbet alszol, egész nap éhesebb vagy

Az teljesen világos, hogy a napközbeni energiaszintünk és közérzetünk nagyban múlik azon, hogy miként aludtunk. Ha rosszul, akkor egész nap vacakul érezzük magunkat, és ezt igyekszünk valamiképpen kompenzálni. Ilyenkor pedig elsődlegesen nem a sport jut eszünkbe, hanem az evés, méghozzá a cukros, szénhidrátdús ételek jelenthetik a pillanatnyi boldogságot, amelyek után persze még fáradtabbak leszünk (kajakóma), és a így szép lassan ki is alakul az ördögi kör.

Ha diétázol, sem jobb a helyzet, ugyanis a kevés alvás oly módon befolyásolja a hormonok szintjét, ami még a legelszántabb diétázót is megtörheti. Az alváshiány ugyanis megnöveli az éhségérzetért felelős grelin hormon szintjét, a jóllakottságot jelző leptin szintjét pedig csökkenti. Tudni kell, hogy éjszaka a leptin szintje megemelkedik, ezért általában és egészséges esetben éjszaka nem ébredünk fel arra, hogy éhesek vagyunk. Ha keveset alszunk, akkor az említett hormonok egyensúlya felborul, és evés után nem sokkal ismét éhesnek érezzük magunkat és így egy csomó felelsleges kalóriát veszünk magunkhoz.

2. Ha kevesebbet alszol éjjel, a zsírégetés is lelassul

Egy felmérés szerint legalább öt százlakkal csökken a zsírégetés, ha keveset vagy nem alszunk. A kutatásban férfiakat vizsgáltak, és kiderült, hogy a kevesebbet alvók csoportjának az étkezés utáni energiafelhasználása 20 százalékkal alacsonyabb volt. Ez pedig nem kevés.

3. Ha kevesebbet alszunk, többet eszünk

Ez egyrészt azért is igaz, mert akkor többet vagyunk ébren és gyakrabban megéhezünk. Másrészt, ha rosszul alszunk, hajlamosak vagyunk éjszaka is nassolni, ami után újra visszafekszünk. Ez biztosan nem kedvez az alakunknak. Az éjszakaievés-szindrómáról ebben a cikkünkben olvashatsz bővebben.

4. Az alvási apnoé orvosi kezelést igényel

Az alvási apnoé légzéskimaradással járó, megzavart alvás, ami életveszélyes állapot kialakulásához is vezethet, azért, ha ebben szenvedünk, forduljunk szakemberhez. A kutatások szerint minél súlyosabb az alvási apnoé, annál nagyobb az esély a súlygyarapodásra, ugyanis valójában soha nem pihenjük ki magunkat, így a hormonszintünk felborulása állandósodik. Ugyanakkor az is igaz, hogy az alvási apnoé a túlsúlyosok körében gyakoribb, így megfelelő diétával az alvásunk minőségén is javíthatunk.

5. Na, de hogyan aludjunk jól?

Ha nincs különösebb egészségügyi problémád, akkor az életmódoddal nagyban befolyásolhatosd az alvásminőségedet. A függőséget okozó altatók és nyugtatók helyett inkább mozogj eleget, és lefekvés előtt már ne egyél és alkoholt se igyál, ez utóbbi különösen megzavarja az alvási ciklusodat. Hatékony lehet az is, ha az okostelefont már nem visszük be az ágyba, helyette inkább a könyvet választjuk. Ha pedig elálmosodtunk, kapcsoljuk le a villanyt és a televíziót is, mert ugye azt nem is kell mondanunk, hogy a jó alvás elengedhetetlen feltétele a csönd és a sötétség.