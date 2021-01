A híres házaspár a koronavírus-járvány miatt fellépések nélkül maradt, sőt, Balázs Klári el is kaptaa fertőzést. Szerencsére azonban már meggyógyult, és azóta is nagyon óvatosak. Korda Györgyék úgy vélik, egyedül a vakcina jelenthet megoldást a mostani helyzetre, így már ők is regisztrálták magukat, és várják, hogy sorra kerüljenek.

Ám nem csak egészségügyi szempontból kényszerülnek várakozni, hanem anyagilag is. Mivel nincsenek fellépések és turisták sem érkeznek hazánkba, így énekesi és szállodai szempontból is nehézségekkel kell szembenézniük. Ők is, mint sokan mások, szállodai szobáikat kaució nélkül, havidíj ellenében igyekeznek kiadni.