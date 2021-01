Michellet rajongók milliói köszöntötték fel születésnapja alkalmából, ő pedig megköszönve a kedves szavakat egy különleges szelfit posztolt magáról. Barack Obama felesége smink nélkül, természetes, göndör hajával pózol legújabb fotóján, amihez ezeket a sorokat csatolta:

Köszönöm az összes szülinapi jókívánságot! Tudom, hogy az előző év nehéz volt mindenkinek valamilyen szinten, remélem, hogy mindnyájan vigyáztok magatokra, és megtaláljátok minden apróságban az örömöt. Szeretlek titeket!"

A kommentelők egyenesen odáig vannak Michelle új fotójáért, és külön kiemelik, milyen gyönyörű smink nélkül is. Mutatunk egy olyan fotót is, amin az egykori first lady kikenve, megcsinált külsővel látható, hogy még inkább érezhető legyen a különbség.