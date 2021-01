Hétfőn történ a családi tragédia, amikor 21 éves körömi fiatal összeszólalkozott otthonában az édesapjával, mire ő megszúrta őt borsodi otthonukban.

A fiú évek óta drog hatása alatt állt, a családja sem tudta megakadályozni abban, hogy napi szinten éljen a káros szenvedélyével.

"Három évvel ezelőtt szívta magába az első slukkot, mert egy barátnak nem nevezhető ismerőse rábeszélte" - mesélte a Blikknek a fiú testvére, Nikolett.

Innentől kezdve azonban nem volt megállás. Bár a testvére elmondása szerint egy rendes fiú volt korábban, aki külföldön is vállalt munkát, a kábítószer miatt teljesen lecsúszott, az sem érdekelte, hogy nincs munkája. A családjától kért pénzt drogokra.

"Olivér rendszeresen tőlünk kért pénzt a biofűre. Az édesapám és mi is próbáltunk vele beszélni, hogy nem lesz jó vége az életmódjának, de hiába, ő vágyott az élvezetre. Apukám hétfőn éppen kávét főzött a konyhában, amikor Olivér ismét pénzt követelt, hogy drogot vehessen. Ezen összevesztek, és valahogy kés került apu kezébe" - mondta el a történteket a testvér.

Nikolett szerint Olivér korábban több alkalommal is agresszíven viselkedett és azzal fenyegetőzött, hogy hogy rájuk töri az ajtót és az ablakot, sőt az egyik dühkitörése során úgy vágta a földhöz sörösüvegét, hogy a bácsikájuknak megsérült a lába.

"Biztosan nem akarta megölni a testvéremet, csak rá akart ijeszteni. Felé bökött, de maga sem gondolta, hogy el is találja. Úgy tudom, hogy Olivér a tüdejéhez közeli területen sérült meg. Mialatt elszállították, a legrosszabbra gondoltunk. Azt hittük, hogy a testvérem akár meg is halhat, de Istennek hála, ez nem következett be" - fogalmazott a lány.

Olivér édesanyja is megszólalt az üggyel kapcsolatban.

"Tibor jó apa! Képzeljék csak el, mi kellett ahhoz, hogy egy ilyen szörnyűség bekövetkezzen. Természetesen hazavárjuk Olivért, és bízunk benne, hogy legalább most megjön az esze" - mondta az asszony.