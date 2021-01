Emilio sokat köszönhet a Dancing with the Stars-nak, azóta is az élete része a tánc. Sőt lánya is elkezdett gyakorolni.

„Annyira sokat köszönhetek a táncnak. Alapvetően sem vagyok egy szomorú, depressziós típus, de amióta a tánc az életem része lett, még inkább mosolyra húzódik a szám. Meghallok egy pörgősebb dalt, aztán már táncolnék is. Tóth Orsival azóta se szakadt meg a kapcsolat, alig várom, hogy eljárhassak az óráira és tanuljak, fejlődjek még. Tina is csatlakozik majd, Vivike pedig a műsor óta csakis a táncra fókuszál. Karácsonyra táncruhát és tánccipőt kért a Jézuskától, azóta lelkesen gyakorol minden nap!" – árulta el a sztár a Blikknek.

Ő is és táncpartnere, Tóth Orsi is nagyon jó viszonyt ápoltak Gabriela Spanic-kal. A táncosnőnek nem okozott gondot a nyelv.

„Évekig Spanyolországban éltem, táncot tanítottam, így remekül megértettük egymást Gabyval. A mai napig tartjuk a kapcsolatot, karácsonykor is váltottunk üzeneteket. Nagyon szeretett itt lenni, azt mondta, 36 éves pályafutása során sehol nem kapott ennyi kedvességet, segítőkészséget, szeretetet, mint itt, nálunk. Tervezi, hogy visszatér Magyarországra" – mondta Orsi.

Emilio alig várja, hogy a Paula és Paulina színésznőjét az otthonában vendégelhesse meg.

„Gabyval a valláson keresztül kapcsolódtunk össze, ő is mélyen hívő. Orsika nagy segítségünkre volt a tolmácsolásban. Szeretettel gondolok Gabriela Spanicra, aki világsztár létére egy kedves, közvetlen, allűröktől mentes, csupaszív nő. Sokat jelent, hogy megajándékozott egy Bibliával, amit nagy becsben tartok. Alig várom, hogy ismét Magyarországon legyen és vendégül láthassam az otthonunkban. Olyan vendéglátásban és ételekben lesz része, hogy talán vissza se akar majd térni a tengerentúlra" – mesélte az énekes.