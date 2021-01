Két gyönyörű kisfiút nevel Cooky és Debóra a legnagyobb boldogságban. A rádiós korábban maga sem hitte volna, hogy ebben a korban talál majd rá az igazi boldogág. pedig Debóra ezt hozta az életébe korkülönbség ide vagy oda.

"Négy év után is sok rosszindulatú megjegyzést kapunk, de rólunk ez teljes mértékben lepereg. Sem a feleségemet, sem engem nem érdekel, hisz ha valaki, akkor mi és a két gyönyörű gyermekünk pontosak tudjuk, hogy a szerelmünk igaz, nagyon is valódi. Korábban azt gondoltam, hogy egy ötvenéves, pláne afeletti férfi igencsak korosnak, már-már öregecskének számít, pedig tapasztalatból mondom, hogy egyáltalán nem a világvége. Ilyenkor még bőven élni kell, élvezni az életet s ráérünk majd hetvenévesen megpihenni, visszavenni a tempóból. Olyan, mintha mind a ketten harmincnyolc évesek lennénk. Én jelentősen fiatalosabb vagyok a koromnál, Debi pedig sokkal komolyabb. Sokszor magam sem hiszem el, hogy ilyen gyönyörű, intelligens és ügyes feleségem van. A nagy nyilvánosság előtt is sokszor szoktam neki szerelmet vallani, mert ha valaki, akkor ő egészen biztosan megérdemli hogy a tenyerén hordozzák. A gyermekeinket is olyan odaadóan, gondoskodóan, teli energiával neveli, hogy arra szavak nincsenek. Debóra a legnagyobb csoda az életemben, aki mellett minden nap egy ajándék!" – mesélte őszintén a Borsnak Cooky.