Hamarosan érkezik a kisbabád és nem tudod a sok információ közül, mire is van szüksége a picinek az első időszakban? Ne stresszelj rajta, kövesd a babakelengye listát és elkerülheted a felesleges dolgok megvásárlását.

Sok kezdő szülő izgul és stresszel, amikor a babakelengye-téma kerül szóba. Első baba esetén, de még sokszor a másodiknál sem egyértelmű, miket kell a baba érkezése előtt beszerezni. Nagyon sok az ezzel kapcsolatos információ és összezavarodhatunk a témát illetően.

Annak érdekében, hogy a vásárlás is a babavárás boldog részét képezze, összegyűjtöttük a legfontosabb dolgokat, felszereléseket, amikre a babádnak mindenképpen szüksége lehet.

Tipp: készíts pipálható listát az általunk összegyűjtöttekből, nyomtasd ki és nincs más dolgod, mint követni és kihúzni a listáról a már meglévőket.

Babakelengye lista:

A babakelengyét és a szükséges felszerelést négy nagy csoportra oszthatjuk: ápolás, ruházat, babszoba, etetés. Nézzükl meg sorrendben az alábbi csoportokat.

Ápolás

műanyag fürdőkád

hőmérő (érdemes olyat vásárolni, amit a fürdővízhez és a szoba hőmérsékletéhez is tudunk használni)

2-3 db nagyméretű , jó nedvszívó fürdőlepedő (lehetőleg kapucnis legyen)

körömvágó olló babáknak

finom sörtéjű hajkefe

15-20 db mosható textilpelenka ( ha lehetőséged van rá, akár többet is vehetsz, állandóan kelleni fog)

lázmérő

pelenka 1-es és 2-es méretekben (ebből 2-2 csomaggal érdemes előre vásárolni)

popsikrém (rengeteg létezik a piacon, járj utána, neked melyik lehet a legmegfelelőbb)

babafürdető

hipoallergén öblítő és mosószer a babaruhák mosásához

orrszívó

hintőpor

köldökápoló

Babaruha

Nyári és téli babák esetén nagyon fontos figyelembe venni az időjárást is. Aki nyáron szül, kevesebb holmit kell elre beszereznie, de tévedés ne essék, melegebb ruhákat is be kell szerezni.

4-5 db rövid és hosszú ujjú pamut body (50,56 éa 62-es méretekben)

4-5 db ujjatlan és hósszú ujjú rugdalozó (téli baák esetén vastagabb vagy kötött, nyári babák esetén vékonyabb anyaból válassz)

2-3 db lábfejes kisnadrág, szintén 50,56 és 62-es méretekben (téli babák esetén itt is válassz vastagabbat)

5-6 pár zokni az évszaknak megfelelő vastagsággal

3-4 db sapka (téli babáknak kötött, nyári babáknak vékony textil és UV-szűrős)

2-3 db napozó nyári babáknak

1-2 kardigán a réteges öltöztetéshez

1-2 db textil babakesztyű

2-3 db mosható textil nyálkendő

kocsicipő

kocsikabát

1 db overál téli babáknak

kesztyű, bundazsák, vastag harisnya - téli babák esetén

2-3 db cumi

cumitartó lánc

itató pohár

anyatejtáróló edény

2 db pólya

2 db évszaknak megfelelő hálózsák

Etetés

1-2 db cumisüveg (1-es lyukú)

üvegmosó kefe (olyat válassz, aminek nem hullik a sörtéje)

szoptatós párna a kényelmes etetéshez

4-5 db kisebb műanyag kanál

babatányér

3-4 db előke

cumisüvegmelegítő (nem szükséges)

cumisüveg fertőtlenítő ( nem szükséges)

Babaszoba:

kiságy, a megfelelő textilekkel, huzatokkal

ágyrácsvégő

2db ágynemű garnitúra

2-3 db gumis lepedő

komód

szekrény

pelenkázó

éjjeli lámpa

matracvéfő

jó minőségű, szellőző matrac a kiságyba

2 db takaró évszaknak megfelelő vastagságban

3 db rágóka (olyat válassz, ami mindenképpen vegyszermentes)

kiságyra fogatható zenélő figura

légzésfigyelő (nem elengedhetetlen, de megnyugtató, ha van)

bébiőr

párásító

porfogó

pihenőszék lábtartóval ( ez etetéshez tökéletes lesz)

játszószőnyeg

árnyékoló az ablakra

Baba kiegészítők:

autósülés

babakocsi (érdemes szettben venni, amihez van szúnyogháló, esernyő, pohártartó, téli baba esetén pedig bundakesztyű)

pelenkázó táska

utazóágy abban az esetben, ha sokat utaztok már az első időkben is

hordozó kendő

szennyes tartó