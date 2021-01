Létrehozta a Sebestyén Korcsolya Sport Egyesületet, melynek vezetőedzőjeként az utánpótlás újtának egyengetésével foglalkozik, igyekszik kinevelni a jövő bajnokain. Jelenleg a Marczibányi téren és a Vasas Jégcentrumban találkozharnak vele azok, akik érdeklődnek a korcsolyázás iránt.

Júlia egy interjúban nemrég elmondta, nekik is megnehezítette az életüket a koronavírus-járvány, de igyekeznek pozitívan tekinteni a jövőbe, megszervezte például a Sebestyén Kupát, hogy kárpótolja a tanulóit az elmaradt versenyek miatt.

"A vírus-okozta nehéz helyzet, a két hónapos kényszerpihenő komoly megpróbáltatást jelent a versenyzőinknek. Törölték a felnőtt Európa-bajnokságot, és már tudjuk, hogy a junior világbajnokságot is. Ezért gondoltam arra, hogy szervezzünk egy versenyt, amit már régóta tervezgettünk, és ha már így hozta az élet, legalább most végre valóra válhatott. A Sebestyén Kupán a felnőttek is versenyezhettek, az utánpótlás korosztály pedig felkészülési lehetőséget kapott a februári országos bajnokság előtt" – mesélte a Metropolnak.

Júliának mindenkihez van egy kedves szava, hisz abban, hogy a gyerekeknek megértés, támogatás és szeretetteljes közegre van szükségük. Persze ettől még keményen kell dolgozniuk, és elvárások is vannak.