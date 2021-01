Sosem fogja elfelejteni a 65 éves nagymama, Magdika néni a két évvel ezelőtti szilveszter estéjét, amikor a kutyái hangos ugatása miatt ki akarta engedni az ebeket a házból, mire berontott az ajtón egy 13 éves magyar és egy 28 éves olasz férfi. Rögtön megtámadták az idős asszonyt, többször megrúgdosták, összeverték, majd egy telefonkábellel megkötözték és késsel halálosan megfenyegették.

"Pénzt követeltek tőle, az egész házat felforgatták. Több százezer forintot vittek el. Ami ennél is rosszabb, a lelki teher, amit a két éve húzódó tárgyalás a családnak jelentett" - nyilatkozta a Ripostnak Magdika néni fia.

Sándor, az asszony fia szerint édesanyja sosem lesz már a régi, a lelki terheket azóta is magával cipeli.

"A támadás után három hónappal kiderült, hogy egy tíz centis vérrög alakult ki anyu fejében az agya és a koponyája között, amit azonnal el kellett távolítani. Élet-halál között lebegett hónapokon keresztül a támadás miatt, anélkül, hogy tudtunk volna róla" - mesélte Sándor.

A napokban megtörtént a tárgyalás, megszületett az ítélet a most 15 éves fiú és 29 éves olasz társa ügyében. Jogerősen a kamaszfiú három és fél évet kapott, de mivel két éve előzetesben van, és a büntetés kétharmadánál már szabadulhat, így már csak négy hónapja van hátra. Az olasz férfi kilenc és fél évet kapott, amiből két évet ő is előzetesben töltött.

"Elégedetlenek vagyunk az ítélettel, túl könnyen megússzák, arra hivatkozva, hogy milyen a családi hátterük. Ez magyarázat lehet arra, amit anyuval csináltak? Ráadásul ez már a sokadik bűncselekmény, több helyre is betörtek azelőtt, hogy anyura rátámadtak. Értetlenül álltunk a bíróságon az ítélet előtt, anyu teljesen kikészült, pedig alapból sem önmaga a történtek óta" - mondta szomorúan a megtámadott asszony fia.

"Idegileg tönkrement, hónapokig nem tudott egyedül aludni, most be van rácsozva az ablaka, mozgásérzékelő van mindenhol, kamerák a szobában. Mintha egy börtönben lenne! Pedig mindenki tudja, ő a légynek sem ártott soha, mégis ezt kell átélnie, és a tettesek csak ennyit kapnak. A történtek óta anyu a szilvesztert még nehezebben viseli, stresszel, fél. A mostani szilvesztert is ébren töltötte: egész éjjel nem aludt, végül hajnalban szenderült el, így nem is tudtuk utolérni. Hiába hívtuk, nem vette fel, már a legrosszabbra gondoltunk, de szerencsére nem történt baj, csak le volt némítva a telefonja, de ez az egész szörnyű támadás mind a mai napig az egész családot megviseli" - tette hozzá Sándor.