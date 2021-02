Fahéj

Illatos és élénkítő fűszer. Pezsdítő hatással van a szervezetre és az emésztésre, emellett pedig tisztító hatással bír, sőt, a vércukorszintre is jótékony hatással van. Elég belőle egy csipet, mert nagyon erős az íze. Használhatod kávéba is, és a zabkásádat is ízesítheted vele.

Feketebors

Csípős, meleg és élénkítő fűszer, ami aktivizálja az emésztést. Serkenti az emésztőnedvek kiválasztását, segít a székrekedésben, gyógyír az étvágytalanságra és javítja az ételek ízét. Frissen darálva a leghatásosabb, erre remek borsmalmok állnak a rendelkezésedre.

Gyömbér

Az indiaiak előszeretettel használják a gyömbért, mert összetett hatása az egész szervezetet stimulálja. A gyömbér izzadást okoz, semlegesíti a mérgeket, elősegíti az ételek emésztését, serkenti a bélmozgást és a felszívódását. Könnyebbé, emészthetőbbé teszi az ételeket. A gyömbértea megfázáskor igazi csodaszer, és terhességi hányinger esetén is kiváló.

Fokhagyma

Olajat tartalmaz, ami illatossá és pikánssá teszi ezt a csodaszernek számító fűszert, ami szinte minden testi bajra megoldást nyújt. Természetesen az emésztésre is hatással van és segíti a táplálék felszívódását. Egyes kutatások szerint a fokhagyma koleszterinszint-csökkentő hatással is rendelkezik és természetes gyulladáscsökkentő is. Nem csupán pirítósra téve, az ételbe főzve vagy nyersen elrágcsálva fejti ki áldásos hatását, hanem tabletta, kapszula vagy külsőleg olaj formájában is eredményesen alkalmazható.

Csillagánizs

A Magyarországon termő ánizshoz hasonló aromájú, de erősebb illatanyagokkal rendelkezik. Serkenti az emésztést és növeli az étvágyat, ezért túl sokat ne használj belőle. Sütemények és kompótok ízesítésére is alkalmas, így az édes falatokat is emészthetőbbé teheted ezzel a fűszerrel.

Kardamommag

Enyhén fanyar, édeskés és kissé pikáns indiai fűszer, ezért csak kis mennyiségben használd. Remekül serkenti az emésztést és segít megszabadulni a puffadástól. Indiában a teákba is belekeverik, mert színesíti a zöld és a fekete tea ízvilágát.