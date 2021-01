Katalin hercegné anyukákkal és tanárokkal beszélgetett videochaten. A hercegné nyíltan dicsérte legnagyobb támogatóját, Vilmos herceget, és amikor arra kérték, írjon le egy szót, amely a legjobban leírja a gyerekekről való gondoskodás, azt írta,

kimerítő.

A koronavírus miatt otthon "tanulnak" Katalin és Will gyerekei: a hétéves George, az ötéves Charlotte, és a két éves Lous is. Katalin háromgyermekes édesanyaként pontosan tudja, milyen nehéz feladat szülőként, tanárként, és egy kicsit óvónőként is helytállni ebben a nehéz időszakban.

Szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy minden felnőttnek időt kell szánnia a mentális egészségére, ugyanis a pandémia időszakában a szülők magánya 38%-ról 63%-ra nőtt.

