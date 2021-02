Az arcápolás rendkívül fontos a nők számára, akik igyekeznek a legjobb kozmetikai szerekkel, termékekkel gondoskodni a bőrükről. Ha valóban vegyszertől és ismeretlen anyagoktól mentes készítményekkel szeretnénk felfrissíteni az arcunkat vagy éppen megnyugtatni egy fáradt, hosszúra nyúlt munkanap után, akkor érdemes kipróbálni az alábbi otthon is elkészíthető arcpakolásokat.

Nyugtató hatású pakolásEbben a hideg időben gyakrabban kiszárad, akár berepedezik a bőrünk, illetve a csípős, szeles időjárás miatt előfordul, hogy kipirosodik az arcunk. Erre a problémára nincs is jobb egy nyugtató hatású maszknál, amelynek két fő összetevője a méz és az almaecet. A méz egy természetes hatású hidratáló és egyben egy igazi gyógyszer is a bőrnek, míg az almaecet segít a bőr pH értékének egyensúlyát fenntartani, valamint gyulladáscsökkentő hatással is bír. A pakoláshoz keverjünk össze három evőkanál mézet két evőkanál almaecettel, majd kenjünk fel a megtisztított arcbőrre. Hagyjuk rajta körülbelül 30 percig, majd bő vízzel mossuk le.

Tisztító hatású pakolásHa azt érezzük, hogy a bőrünk nehéz és szüksége lenne egy alapos tisztításra a napi arctisztításon kívül, akkor érdemes kipróbálni ezt a tisztító hatású pakolás, amihez nem kell semmi más, csak három olyan összetevő, ami biztosan megtalálható a legtöbb háztartásban. Szükségünk lesz egy evőkanál citromra, egy evőkanál görög joghurtra és két evőkanál olívaolajra. Keverjük össze a hozzávalókat, masszírozzuk bele az arcunkba és rögtön utána öblítsük is le hideg vízzel. Ezt akár egy héten több alkalommal is megcsinálhatjuk.

Pattanások ellen hatásos pakolásHa többször meggyűlik a bajunk a pattanásokkal és úgy érezzük, hogy az eddig használt készítmények nem váltak be és nem hozták meg a várva várt eredményt, akkor menjünk be a konyhánkba és vegyünk magunkhoz egy evőkanál mézet, egy teáskanál kurkumát és fél teáskanál sót. A méz kiváló baktériumölő, a kurkuma pedig antibakteriális és gyulladáscsökkentő. A só szintén fertőtlenítő a bőrt és tisztítja a pórusokat. Ez a három összetevő együttesen lép fel a fertőzés, az irritáció és a felesleges faggyú ellen, ami közrejátszik a mitesszerek és pattanások kialakulásában. Keverjük össze a hozzávalókat, majd a pakolás felviteléhez szükség lesz egy jól megtisztított ecsetre. Az ecset segítségével vigyük fel a masszát az arcbőrre, ügyeljünk arra, hogy a T-zónánkra bőven kerüljön belőle. 15-20 percig hagyjuk rajta, majd langyos vízzel öblítsük le.

Zsíros bőr elleni pakolásAmennyiben úgy érezzük, hogy el vannak tömődve a pórusaink és zsíros hatású az arcbőrünk az avokádó és az uborka együttese csodát fog művelni a bőrünkkel. Fél uborkát keverjünk össze egy fél avokádóval, majd 20 percre tegyünk fel az arcunkra, majd meleg vízzel öblítsük le. Amellett, hogy felfrissíti és tisztítja a bőrt, az uborkának köszönhetően sokkal hidratáltabb lesz és a benne található C-vitamin miatt a pattanások kialakulását is meggátolja. Az avokádó gyulladáscsökkentő és ránckisimító hatása pedig üdévé és simává varázsolja az arcbőrt.