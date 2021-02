Az egykori Miss Balaton és Miss Turism World Hungary szépségkirálynője boldogabb nem is lehetne, hiszen régóta szeretett volna családot alapítani. Már csak egyetlen hónap és világra hozza első gyerekét az egykori szépségkirálynő Magony Szilvi.

„El sem hiszem, hogy nemsokára a karjaimban tarthatom a kisfiamat, akit a párommal nagyon várunk"

– mondta Magony Szilvi az nlcnek. A kismama étkezési szokásairól is vallott.