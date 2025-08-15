Sophie Turner bevallotta: miatta bontotta fel az eljegyzését a hollywoodi sztárpár

Sophie Turner elmesélte, hogyan vezetett egy évekkel ezelőtti San Diego Comic Con egy sztárpár eljegyzésének felbontásához. Az Trónok harca sorozattal kapcsolatos esemény utáni bulin a színésznő olyat tett, ami miatt kollégái úgy döntöttek, szakítanak.

Sophie Turner akaratanul okozta a sztárpár szakítását

Forrás: WireImage

Sophie Turner kedvenc színésznője szakítását okozta

„Nagyszerű esténk volt” – mondta a színésznő a Late Night with Seth Meyers augusztus 14-i adásában. „Nem mondhatom meg a nevét, mert akkor nagy bajba kerülnék, de magammal hoztam a legjobb barátnőmet az iskolai évekből, és ő meglátta a kedvenc színészét.”

Mivel az afterparty a HBO sorozata, a Trónok harca köré épült, amelyben Sophie Sansa Starkot játszotta, barátnője megkérte, hogy köszönjön a színésznek.

„Nem ismertem ezt a színészt” – ismerte el, ezért csak integetett neki. „Később láttam, hogy egy lány néz rám, aki egy híres színésznő. Azt gondoltam: Ó, oda kell mennem hozzá, és megmondani neki, hogy mennyit jelent nekem. Odamentem hozzá, és ő azt mondta: Abbahagynád a flörtölést a vőlegényemmel?” – emlékezett vissza a 29 éves színésznő.

„Aznap este az én integetésem miatt szakítottak. Nem tudtam, hogy ekkora hatalmam van” – viccelődött.

Hogy ki volt a két híresség, akinek a szakításáért felelős, Sophie Turner nem árulta el.