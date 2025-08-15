Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Sophie Turner bevallotta: miatta bontotta fel az eljegyzését a hollywoodi sztárpár

2025.08.15.
Sophie Turner elmesélte, hogyan okozta egy sztárpár szakítását a Trónok harca sorozat egyik afterpartyján. A színésznő azt mondja, nem szándékosan tette tönkre kollégái szerelmét.

Sophie Turner elmesélte, hogyan vezetett egy évekkel ezelőtti San Diego Comic Con egy sztárpár eljegyzésének felbontásához. Az Trónok harca sorozattal kapcsolatos esemény utáni bulin a színésznő olyat tett, ami miatt kollégái úgy döntöttek, szakítanak. 

AVIGNON, FRANCE - MAY 22: Sophie Turner attends the Louis Vuitton Cruise 2026 photocall at Palais Des Papes on May 22, 2025 in Avignon, France. (Photo by Olga Gasnier/WireImage)
Sophie Turner akaratanul okozta a sztárpár szakítását
Forrás: WireImage

Sophie Turner kedvenc színésznője szakítását okozta

„Nagyszerű esténk volt” – mondta a színésznő a Late Night with Seth Meyers augusztus 14-i adásában. „Nem mondhatom meg a nevét, mert akkor nagy bajba kerülnék, de magammal hoztam a legjobb barátnőmet az iskolai évekből, és ő meglátta a kedvenc színészét.”

Mivel az afterparty a HBO sorozata, a Trónok harca köré épült, amelyben Sophie Sansa Starkot játszotta, barátnője megkérte, hogy köszönjön a színésznek.

„Nem ismertem ezt a színészt” – ismerte el, ezért csak integetett neki. „Később láttam, hogy egy lány néz rám, aki egy híres színésznő. Azt gondoltam: Ó, oda kell mennem hozzá, és megmondani neki, hogy mennyit jelent nekem. Odamentem hozzá, és ő azt mondta: Abbahagynád a flörtölést a vőlegényemmel?” – emlékezett vissza a 29 éves színésznő

„Aznap este az én integetésem miatt szakítottak. Nem tudtam, hogy ekkora hatalmam van” – viccelődött.

Hogy ki volt a két híresség, akinek a szakításáért felelős, Sophie Turner nem árulta el. 

