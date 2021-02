Baukó Éva elárulta, korábban nagyon szimpatikus volt neki Tóth Gabi, ám az utóbbi években elvetette a sulykot szerinte.

„Nagyon kedveltem Tóth Gabit annak idején, sőt egy rettentően szimpatikus, életvidám csajszinak tartottam, de három éve azt vettem észre rajta, hogy nem tudom, mi történt vele, de annyira unszimpatikussá vált számomra. Édesanya lett, és most mindenkinek megmondja, hogy ő ősanya, mindenbe beleszól, holott ő nem ilyen életet élt"

Éva szerint Gabi már túl sok, és nem tett jót neki a pandémia sem.

„Túl sok, nagyon a képünkbe tolják. A Gabinak is túl sok ideje van, nem tesz jót neki ez a pandémia, nem tesz jót, hogy nem tud énekelni. Too much. Gabi, kérlek fejezd be, én is leszállok rólad, csak most már fejezzük be" – mondta a Budapest Eye című onlie műsorban.

Elárulta, a Tóth Andival való vitájában sem az ő pártját fogja.

„Én az Andinak adok igazat. Gabinak a reakciója az magyarázkodás. Hagyjuk már, hogy ő azt mondja, hogy a rajongók kérték, hogy szóljon rá az Andira az életvitele miatt. Gabikám, nem vagy az anyja, hogy neked kelljen szólni. Miért kellene neked szólni, egy fiatal csaj. Nem vagy a testvére sem!"