A brit férfi tavaly decemberben indult útnak a Kanári-szigetek csoportjához tartozó La Gomeráról, úti célja pedig Antigua szigete volt. Never Too Old (Semmihez nem vagy túl öreg) nevű hajójával végül rekordidő alatt jutott célba, pedig sok tényező hátráltatta. 40 kilométer/ órás szél tombolt néha odakinn és több mint öt méter magas hullámokkal is viaskodott.

„Ilyen kis hajóval nem lehet széllel szemben evezni, mert amikor meg kell állnod aludni, akkor visszafúj oda, ahonnan indultál" – mesélte az idős férfi.

Egy alkalommal több mint háromszáz delfin is körbevette, de olyan is volt, hogy repülőhalak zavarták meg.

„Folyamatosan a hajónak ütköztek vagy szimplán leszálltak a hajón. Először nem tudtam, milyen zajokat hallok az éjszaka folyamán, gyakran hallottam nagy robajokat."

A legjobban felesége hiányzott neki az úton, akivel lelki társak és 50 éve boldog házasságban élnek.