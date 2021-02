Ördög Nóra gyönyörű lánya, Mici ugyan még csak hét éves, de már most elképesztő mutatványokra képes a levegőben. A műsorvezető közösségi oldalán büszkélkedett.

Nánási Mici igazi kis energiabomba, aki egészen különleges sportot választott magának. Édesanyja, Ördög Nóra szintén hét éves volt, amikor elkezdett táncolni, lánya érdeklődését azonban teljesen más köti le.

"Jár balettre, de most inkább a légtorna érdkeli. Nem feltétlenül szeretném, hogy élsportoló legyen, de hogy olyan mozgást űzzön, amit élvez és leköti, azt igen. Venci egyébként most focizik, de a nagy szerelem nála a dzsúdzsucu. Úszásra is járnak, jártak, de az inkább nekünk, szülőknek volt fontos, hogy minél előbb megtanuljanak biztonságosan úszni" - nyilatkozta a TV2 műsorvezetője a Borsnak.

Nóri Instagram oldalára is feltöltött képeket, amelyeken jól látható mennyire ügyes Mici a levegőben.