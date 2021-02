Meg fogsz lepődni, hogy akár a saját, akár gyermeked játékai közül milyen sok létezett már az 1900-as évek elején, közepén is.

Hintaló - A klasszikus, fából készült hintaló évszázadok óta alapvető szerepet játszik a gyermekek életében, ám az 1900-as évek elején terjedt el szélesebb körben.

Autómodellek – A legtöbbet gyártott műanyag és fém játékok mindig is a gépjárművek, repülőgépek, építőipari és mezőgazdasági gépek, valamint a vonatok modelljei voltak. Ezekből is kiemelkedő a játékautók szerepe, amik mindig is a gyerekek kedvencei voltak.

Zsírkréta - Ha hiszed, ha nem, az egyik legnagyobb zsírkrétagyártó vállalat, a Crayolát 1885-ben alapították. A gyerekek számára mindig is a vidám, élénk színek szabad felhasználását jelentette.

Pörgettyűs játékok – Ez az egyszerű, mégis végtelenül szórakoztató játék az évtizedek során különböző változatokban jelent meg, de a mechanikája nem változott, és még mindig imádják a gyerekek.

Raggedy Ann baba – A rongybaba könyvkarakterként kezdte, akit Johnny Gruelle amerikai író alkotott meg, de 1915-ben elkezdték islányoknak szánt babaként is gyártani. A fonalhajú, háromszög orrú baba manapság is beszerezhető, ám népszerűsége az Annabelle filmek után csökkent a szülők részéről, a rongybabák azonban még most is hódítanak.

Teddy Bear – Az aranyos mackót Theodore Roosevelt volt amerikai elnökről nevezték el, és az 1910-es években kezdték el gyártani. A kortalan maci azóta is, gyakorlatilag minden kisgyermek játékos kosarában megtalálható, már-már alap plüssnek tekinthető.

Jojó – Bár egyes feljegyzések szerint, jojókkal már i.e. 500-ban is játszottak gyerekek, világraszóló, és máig töretlen karrierjét az 1920-as évek tömeggyártásának köszönheti.

Játékkatonák - Az első műanyag játékkatonák az 1930-as évek vége felé készültek. A 20. századi háborúk nagyban elősegítették az elterjedését. Manapság is viszonylag olcsónak számítanak, mindig csomagban kaphatóak és remekül variálhatóak egymással, sokféle játékra ösztönözve a gyerekeket.

Monopoly - A népszerű társasjáték, ami gyakorlatilag minden családban megtalálható, egy 1904-es játék újragondolása: a korábbi földesúri játék célja az volt, hogy bemutassa a gazdasági privilégium, a földadó, valamint a gazdálkodás mibenlétét. Nem hangzik túl szórakoztatóan, ugye, Mégis ebből lett az egyik legnépszerűbb társasjáték az 1930-as években.

Lépcsőjáró spirál aka bolond rugó – A ma is népszerű fémből vagy műanyagból készült játékot 1943-ban találta fel Richard James, haditengerészeti gépészmérnök. Olyan rugók kifejlesztésén dolgozott, melyek stabilizálni tudták az érzékeny tárgyakat a hajók fedélzetén. Amikor James levert egy ilyen rugót a polcról, csodálkozva figyelte, ahogy ez a tárgy „lépeget".

Scrabble - Alfred Mosher Butts olyan társasjátékot akart megalkotni, ami ötvözi a keresztrejtvényeket és a közös szórakozást. Az eredetileg Criss Cross Words névre keresztelt Scrabble 1948-ban jelent meg, és azonnal hatalmas családi kedvencé vált.

Lego - A dániai cég, a Lego 1949-es megalakulása óta gyárt műanyag építőelemeket. Ez a végtelenül szórakoztató, készségfejlesztő és kreativitásra ösztönző játék abszolút a gyerekek és a szülők kedvence a mai napig is.

Barbie baba – Az ikonikus műanyag hölgyről korábban már írtunk egy átfogó cikket, érdemes elolvasnod. Annyit azonban elárulunk, hogy pályafutását nem gyerekjátékként kezdte, ez csak az 1950-es évek közepén alakult át.