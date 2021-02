A használati tárgyainkat, főleg azokat, amelyek szigorúan funkcionálisak, nem cseréljük túl gyakran, csak akkor, ha összetörnek, elromlanak, vagyis, ha muszáj. Pedig attól, hogy látszólag még egyben vannak, nem biztos, hogy teljesen képesek ellátni a funkciójukat, vagy további használatuk higiénikus volna. Gondoljunk csak a hajkefékre. Ha nem hullanak ki a fogai, akkor elvileg hosszú évtizedekig a szolgálatunkban állhatnak, valójában 6 hónap, de maximum egy év után szükséges volna lecserélni őket, és nem ez az egyetlen ilyen tárgy az otthonunkban.

Persze érthető, hogy valamit, ami látszólag tökéletesen működik, és nem is tud kimenni a divatból, nem akarunk kidobni, és ezt a jó szokásunkat érdemes meg is tartani. Minden tárgy élettartamát meg lehet hosszabbítani, ha kellő körültekintéssel használjuk, és a tisztítására is nagy figyelmet fordítunk, hiszen fontos, hogy ne terheljük meg a bolygónkat még több hulladékkal. Összeszedtük, hogy mennyi idő az alábbi tárgyak átlagos élettartama, de biztos, hogy te is tovább használod őket.

Jógaszőnyeg – 1 évTermészetesen ennek az élettartama nagyban függ attól, hogy milyen gyakran használjuk. Ha csak havonta vesszük elő, vagy annál is ritkábban, akkor sokkal tovább tart, de ha hetente kétszer vagy annál többször is, akkor bizony átlagosan egy év az élettartama. Akkor már biztosan megérezz a cserére, ha kopott, vagy érezhetően szaga van. A kopások azért is jelentenek veszélyt, mert csúszósabbá válik a szőnyeg, ami egy-egy trükkösebb gyakorlatnál, vagy súlyzó használata közben sérüléssel is járhat.

Melltartó – 6-9 hónapA melltartó a mosások következtében nyúlik, az anyag ereszkedik. Az egy dolog, hogy ezáltal a sokak által egyébként is utált ruhadarab kényelmetlenebbé válik, de az egészségünknek sem tesz jót sem az, ha szorít, sem az, ha már nem tart úgy, ahogy kellene, mert ugyebár ez lenne a dolga. Persze ennél a ruhadarabnál is lényeges, hogy mennyit használtuk, de ha 2-3-at forgatunk, mert azok a kedvenceink, akkor bizony 9 hónap után le kell cserélnünk őket.

WC-kefe – 6 hónapAz egészen biztos, hogy ezt a tárgyat senki, de senki nem cseréli nemhogy 6 hónap, de még évek múltán sem, pedig ezt garantáltan gyakran használjuk. Arról azonban sokszor megfeledkezünk, hogy ez sem tudja „elvégezni a dolgát" évekig, bár az élettartama meghosszabbítható, ha legalább olyan rendszeresen tisztítjuk, ahányszor a vécénket vele. A forró víz és fertőtlenítőszer keverékével elodázhatjuk a kidobását. Ha jót akarunk tenni a bolygónkkal, akkor fanyelű, és újrahasznosított sörtékből álló kefét vásárolunk.

Mosogatószivacs – hetenteNincs olyan, hogy hetekig ne mosogatnánk, még akkor sem, ha rendkívül utáljuk ezt a tevékenységet, és a végtelenségig halmozzuk a mosatlant. Érdemes ezért hetente újra váltanunk, mert ennek az eszköznek a lényege a tisztítás, de egy hét használat után koszosabbá válnak, mint a mosatlan tányérok. Hogy ne szennyezzük a bolygót, ezekből is érdemes öko, vagy megújuló összetevőkből készültet venni.