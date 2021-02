Párterápiára ment a sztárpár, miután a világjárvány következményei az ő kapcsolatukat is megviselte. Az énekesnő nem bírt magával, hiányzott neki a pörgés és a szerepllés, míg párja nagyon is jól érezte magát otthon, családi körben - írja az Origo.

Dolgoztunk magunkon. Terápiára mentünk. Úgy érzem, hogy igazán jót tett a kapcsolatunknak " - nyilatkozta Jennifer Lopez.

A sztárpárt nyilván az is megviselte, hogy 2020-ben több hónapnyi tervezgetés után kétszer is el kellett halasztaniuk az esküvőjüket. A végén már azt mondták, inkább meg sem tartják, jó nekik így is, ahogy van.