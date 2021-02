Erdei Zsolt hosszú ideje boldog párkapcsolatban él kedvesével, Rékával, akivel két gyönyörű gyermekük is született. Bár még nem házasok, Réka nagyon szeretné, ha hivatalosan is összekötnék az életüket. Zsolt azonban nem szeretne esküvőt.

Hét éve él együtt Erdei Zsolt és szerelme Réka, kapcsolatukból két gyermek is született. Az elmúlt években sokszor felmerült a házasság gondolata, de eddig nem kerítettek rá alkalmat. Réka nagyon szeretne esküvőt, azonban Zsolt tart a nősüléstől, mivel egyszer már volt házas és nincsenek jó tapasztalatai.

"Réka gyakran felhozza a témát, nagyon szeretné már, hogy elvegyem, az életünk is könnyebb lenne. Én viszont ódzkodom a házasságtól, hiszen túl vagyok már egy váláson, ami után az ember sokkal nehezebben szánja rá magát az újabb nősülésre. Úgy érzem, még nem jött el a megfelelő pillanat. Most az új munkámra szeretnék koncentrálni, és ez az időszak sem megfelelő egy esküvőre. Így is úgy élünk, mint a házasok, de persze megértem, hogy Réka szeretné, ha hivatalosan is összetartoznánk, minden nő erre vágyik" - mesélte az AC Newsnak a sportoló.

Két gyermek nevelése mellett elég kevés idejük jutott Zsoltnak és Rékának egymásra, de a karantén nagyon jó hatással volt a kapcsolatukra.

"Sosem tagadtam, hogy voltak köztünk is ajtócsapkodások és viták Rékával. Sajnos a gyerekek, a munka és az egyéb teendők mellett nem jutott elég időnk egymásra. Én örültem, ha egy hosszú nap végén pihenni tudtam, a párom viszont vágyott arra, hogy olykor elmenjünk kettesben valahová vagy csak legyen időnk egymásra. A karantén azonban jó hatással volt ránk, a korlátozások miatt én is sok időt töltöttem otthon. Többet beszélgetünk, romantikázunk, mondhatni visszataláltunk egymáshoz. Most minden jó közöttünk, harmóniában élünk" - mondta örömmel Zsolt.