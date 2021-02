A romániai Zsilvásárhelyen egy kórházi asszisztensnő tévedésből a Moderna által gyártott emlékeztető oltást adta be az egyik páciensnek, akit előzetesen a Pfizer/BioNtech-féle vakcinával oltották.

Az eset után azonnal értesítették a közegészségügyi hatóságot, a beoltott személyt orvosi megfigyelés alatt tartják.

Romániában nem ez az első probléma a vakcinákkal. Korábban szintén emberi mulasztás miatt kellett újraírni az egyik városban az oltási menetrendet, valamint egy rossz hűtőszekrény miatt kukába kellett dobni 200 adag oltóanyagot, sőt, előfordult olyan is, hogy egy jogosulatlan személyeket is beoltó orvos annyira bepipult, hogy még a vakcinákat is kidobta - írta a Főtér.