A hírek szerint a pár szeretne egy negyedik babát is, mivel Katalin hercegné mindig is nagycsaládról álmodott. Bár Vilmosnak voltak ezzel fenntartási, de végül beadta a derekát.

Három gyönyörű gyerek után Katalin és Vilmos újabb babát tervez a hírek szerint. Úgy tűnik a 7 éves György, az 5 éves Sarolta és a 2 éves Lajos hamarosan kistesót kap. Úgy tudni, Katalin hercegnő már az étrendjén is változtatott annak érdekében, hogy minél előbb teherbe essen - írta az US Weekly.

"Katalin mindig is négy gyermeket tervezett. Amikor a koronavírus-járvány megjelent, úgy döntött, egy időre jegeli a dolgot, de a vakcina miatt most már látja a fényt az alagút végén. György és Sarolta áprilisban az iskolába is visszatér, így Katalin úgy érzi, készen áll a negyedik babára" – árulta el a család egy közeli ismerőse.

Ám Vilmosnak voltak fenntartásai az újabb babával kapcsolatban, ugyanis ő megelégedett volna három gyerekkel is.

„Kellett egy kis idő, mire Katalinnak sikerült meggyőznie Vilmost a negyedik gyerekről. A herceg ugyanis úgy gondolta, három gyerek több, mint elég. Kissé tartott attól, hogy négygyermekes apuka legyen, de Katalin miatt, beleegyezett. Végtére is, örül, hogy lehet egy olyan nagy, és összetartó családja, amely neki nem adatott meg gyerekkorában. Miért is ne lehetne ez a család még ennél is nagyobb? Alaposan átgondolta a dolgot, és megegyeztek Katalinnal" – folytatta az ismerős.

Természetesen a döntésnek Erzsébet királynő is nagyon örül a bennfentes szerint, bár kicsit aggódik, hogy nagy teher nehezedik majd a párra.

"Erzsébet imádja a dédunokáit, de kissé aggódik hogy Vilmosék többet vállalnak magukra, mint amivel elbírnak, különösen úgy, hogy Katalin nem akar még egy dadust felfogadni. De amíg ők boldogok, addig a királynő is az."