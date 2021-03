Nem is hinnéd, hogy a bútorszövetek, szőnyegek, tisztítószerek, festékek, ragasztók, háztartási gépek, elektromos eszközök, műanyag eszközök az egészségre igen káros anyagokat bocsáthatnak ki magukból, melyek az apró kellemetlenségektől – fejfájás -, egészen a komolyabb megbetegedésekig – légzési nehézségek immunrendszer gyengeség, rák -, terjedő skálán okozhatnak panaszt. A legkárosabb mindközül a benzol, ami egyes tisztító- és növényvédő szerekben található meg.

A légtisztító készülékek helyett/ mellett, jó, ha tudod, hogy bizonyos szobanövények nem csupán friss oxigénnel ajándékoznak meg, de sok káros anyagot is kiszűrnek otthonod levegőjéből.

Azálea

Az azálea igazi csodanövény, mivel gyönyörű virágait téltől tavaszig hozza, tehát az év azon szakaszában, amikor erre a léleknek a legnagyobb szüksége van. Nem igényel speciális gondozást.

Légtisztító dísznövényként elsősorban a lakás levegőjében lévő formaldehidet szűri meg.

Anyósnyelv

Az anyósnyelv, melyet tigrislevélként is emlegetnek, tökéletes választás akár sötétebb otthonokba is, mivel nem igényel se túlzott fényt, se túlzott gondoskodást. Sőt! Ez a növény mesterséges fény mellett is képes fotoszintetizálni, így akár éjszaka is képes friss oxigént juttatni a szén-dioxid helyére.

Légtisztító képessége révén a levegő formaldehid és nitrogén-oxid tartalmát csökkenti.

Sokan egyébiránt úgy vélik, bevonzza a szerencsét. Kell ennél jobb ajánlólevél?

Aloe vera

Az aloe vera a legkülönlegesebb pozsgás, 92 százaléka ugyanis víz. Már önmagában is impozáns növény, de szépségén kívül, igen hasznos is. A leveléből kinyert „zselé" például sebekre, hegekre téve erős gyógyító hatásáról tesz tanúbizonyságot, de a levegő benzol és formaldehid mennyiségét is jelentősen csökkenti.

Sok fényre, de kevés vízre van szüksége ahhoz, hogy gyorsan, dús növénnyé fejlődjön.

Sárkányfa

A dracénát, azaz sárkányfát sokan összetévesztik a jukka pálmával. A két növény között valóban van hasonlóság, de a sárkányfa filigránabb, minden tekintetben. Dekoratív, gyorsan nő, fényszegény helyen is eléldegél, azonban légtisztító növényként az egyik legjobb választás: csökkenti ugyanis a benzol, a formaldehid, a triklór-etilén, a xilol és toluol mennyiségét is.

Vitorlavirág

A vitorlavirág nem csupán szép, de gondozása sem igazán igényel nagy körültekintést: a kevés fény és kis hely a számára tökéletes élettér. A levegő tisztítása során, annak ammónia, benzol, formaldehid, triklór-etilén és toluol tartalmát szűri meg, így nem csak dekoratív, de igen hasznos növény is.

Szobapáfrány

A szobapáfrány fénytől elzárt sarkokban is tökéletesen eléldegél, sőt, leginkább az ilyen helyeken növeszti nagyra dús leveleit. Csodaszép dísz, a lakás bármelyik pontjára is tedd, de érdemes egyet a hálószobába is hálótársként befogadnod, mivel a levegő szén-dioxid és xilol tartalmát nagymértékben csökkenti.