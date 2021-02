A növényeknek általában sok fényre van szükségük, és ezalatt nem a lámpákat értjük. Ám több olyan otthon is van, ahová elhelyezkedése miatt kevés napfény jut be. Te is ilyenben élsz? Dobd ki a műnövényeket, mert hoztunk pár olyan szobanövényt, melyek szuperül érzik magukat a sötétebb lakásokban is.

A legtöbb páfrány alkalmas a sötétebb lakásokban való tartásra, mivel aljnövényzetként gyakorlatilag nem jutnak napfényhez, és mindig árnyékban vannak. Ám ezeken túl is van még pár olyan csodás szobanövény, amivel a kis kuckódba behívhatod a természetet.

Szobai tigrislevél

A gyakorta csak anyósnyelvnek nevezett növény remekül érzi magát a fényhiányos helyiségekben, de a víz mennyiségére igen érzékeny, könnyen túl lehet locsolni, ami miatt egyszer csak kifordulhat a földből, mert a gyökereinél kezd el kirohadni.

Törpebors

A peperómiának több fajtája is ismert, a legelterjedtebb azonban a márványlevelű törpebors, aminek csíkos levelei és bordós- pirosas szára miatt igazi dísze lehet az otthonodnak. Figyelj rá, mert bár a fény nem elsődleges a fejlődéséhez, nagyon vízigényes faj.

Kapaszkodó fikusz

Ennek a szép zöld növénynek elég a szűrt fény is, de vigyázz, nem szabad túllocsolni, mert rettentően érzékeny rá. Még mindig jobb, ha hagyod kicsit kiszáradni a földjét, mint, hogy túl sok vizet adj neki.

Agglegénypálma

A zámia félhivatalos neve is jól érzékelteti, hogy bizony ez a növény a jég hátán is megél. Kevés vízzel, sötét sarokban is vígan eléldegél. Tehát kevés törődéssel is csodás zöld színfoltja lesz a szobának.

Ránclevél

Az elefántfülnek is nevezett növény kifejezetten menekül a napfény elől, tehát ideális a sötét sarkok díszítésére. Nagy levelei gyönyörűen mutatnak, de csak akkor, ha elég párás számára a levegő.