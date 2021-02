Anastasia Pokreshchuk plasztikai beavatkozások segítségével szerette volna kicsit átszabatni az arcát, azonban hatalmas túlzásokba esett és mostanra már sokkolóan fest az arca. Legújabb videójától pedig egyenesen a hideg is kirázza az embert.

A 30 éves ukrán influenszer a különféle szépészeti beavatkozások rabjává vált, aminek köszönhetően felismerhetetlenné vált az arca. Úgy híresült el, mint a legszélesebb arccsontú nő a világon.

A brutális arccsont mellé műfogsor is társul, ami nélkül egy horror filmben is megállná a helyét Anastasia. Azonban ő ezt egy cseppet sem bánja, sőt, bátran mutogatja Instagram-oldalán. A műfogsor miatt az igazi fogait lecsiszolták, amelyekkel most legújabb videójában az egész világot sokkolja - írja a Ripost.

A felvétel megtekintését valóban csak erős idegzetűeknek ajánljuk.