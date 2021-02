Tahliah Debrett Barnett arról beszélt, hogy viharos kapcsolatuk alatt mivel sokkolta őt a szexuális botrányairól híres színész Shia LaBeouf .

Tahliah Debrett Barnett, azaz FKA Twigs énekesnő elárulta, hogy egyszer arra ébredt, hogy LaBeouf fojtogatja őt. Nem sokkal egy elfajuló vitájuk során egy benzinkúton is tettlegességig fajult a veszekedés

Az őrült színész Shia LaBeouf állítólag egy szobába is bezárta az énekesnőt, hogy az ne utazhasson haza Londonba. Exbarátnője vallomása után több egykori barátnő is előállt hasonló vádakkal- írta a Mirror.