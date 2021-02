1. Felejtsd el szundit!

Ha te is azok közé tartozol, akik folyton a szundi gombot nyomogatják a telefonjukon, akkor valószínűleg nem a reggelek embere vagy. Azonban ez nem csak időpocsékolás, de a bioritmusodat is hazavágja már reggel korán. Épp, hogy visszaalszol, máris felharsan a következő ébresztő, és azt minél tovább ismétled, annál fáradtabban fogsz felkelni. Az is beválhat, ha a telefonodat az ágyadtól olyan távolságra teszed, hogy mindenképpen fel kelljen kelned, ha el akarod némítani az ébresztőt. Persze csak akkor, ha utána nem zuhansz vissza a paplanok közé.

Már este jó, ha átgondolod, hogy mi az az időpont, amikor biztosan ki kell másznod az ágyból, és csak erre állítsd be a telefonodat. Ha félsz az elalvástól, egyetlen biztonsági szundi jöhet, de ha tudod, hogy az első ébresztésre is fel szoktál ébredni, teljesen felesleges.

2. Kelj fel időben!

Bár a legtöbben minden pluszpercet kihasználnak arra, hogy még ágyban maradjanak, ez nem feltétlenül jó ötlet. Ha az ébredés után azonnal rohannod kell, egész nap feszült lehetsz és könnyen időzavarba kerülhetsz. A testünknek se tesz jót, ha már a reggel riadókészültségben telik, sokkal kellemesebb, ha fokozatosan készülsz fel az előtted álló napra.

Annak azonban, hogy időben fel tudj kelni, elengedhetetlen feltétele, hogy este is időben feküdj le. Felmérések szerint sokkal jobban alszik az, aki a lefekvés előtt már nem fogyaszt médiatartalmat és kerüli a kék fényt, mint például az okoseszközök kijelzője. Ha elég tudatos vagy, a televíziót is kikapcsolod, ugyanis annak fénye és hangja is megzavarhatja a pihenésedet.

3. Találd ki este, mit veszel fel reggel!

Gyerekes megoldásnak tűnik, de nagyon sok időt megspórolhatsz vele, ha már este előkészíted vagy legalábbis átgondolod a reggeli szettedet. Ne reggel próbáld ki, hogy rádjön-e még az egy éve nem viselt farmered, ha pedig sportolással indítod a napot, legyen összekészítve az edzócuccod is. Egy jó edzés egyébként szintén jó alapot adhat egy sikeres napnak. Erről ebben a cikkünkben olvashatsz.

4. Gondold át a teendőidet!

Ha hajlamos vagy a kapkodásra, felkelés után gondold át a teendőidet. Ha vizuális típus vagy, listát is írhatsz. Banálisnak tűnik, de nyugodtan írd fel a bevásárlást vagy a szülői értekezletet is a listára és jegyezd fel az időpontokat is. Mentálisan sokat segíthet az is, ha a nap során a már elvégzett dolgokat kihúzod vagy kipipálod. Akkor se ess kétségbe, ha nem mindent tudtál megcsinálni, amit aznapra kitűztél. Nyilván a kötelező elemeket muszáj (ide tartoznak a munkahelyi teendők vagy bizonyos feladatok a családban), de biztosan van olyan is a listádon, ami másnap is pont időben lesz. Ne feledd, a házimunka megvár, és nem lesz disznóól a lakásod akkor sem, ha nem mindennap teszel benne rendet.

5. Szánj legalább egy órát magadra!

A reggel a nap egyik legszebb szakasza lehet, de csak akkor, ha valóban magaddal foglalkozol. Készítsd el a reggelidet, főzz egy kávét és ezeket kényelmesen fogyaszd el. Nincs rosszabb annál, amikor állva, a konyhapultnál kapsz be néhány falatot, és a kocsiban vagy az úton a tömegközeledés felé hörpinted fel a kávédat. Ha már reggel képes vagy arra, hogy olvasgass egy kicsit, nem baj, ha ilyenkor átpörgeted a híreket, de sokkal inkább feltöltődsz, ha az aktuális könyvedből olvasol el néhány oldalt. Persze, bele ne merülj, mert annak megint rohanás és kapkodás lesz a vége.