Sarka Kata imád olyan képeket megosztani követőivel, melyeken jól látszik karcsú alakja, most viszont azt is kiemelte, hogy nincs rajta smink.

Sarka Kata rendszeresen posztol olyan képeket az Instagram oldalán, melyeken épp fut vagy edz barátnőivel. Tagadhatatlan hogy a többgyermekes sztár bomba formában van és edzőruhában is tökéletesen mutat.

Most azonban Kata még természetesebb oldalát is megmutatta rajongóinak. Legújabb fotóján ugyanis nincs rajta smink és ezt ki is hangsúlyozza. Követői természetesen értékelték a gesztust és szebbnél szebb bókokkal halmozták el:

"Szívdöglesztő vagy Kata! Ez kétségtelen. Látványod örömmel tölt el."

"A legszebb magyar nő vagy Kata" - írták a férfi rajongók.

Úgy látszik, smink ide vagy oda, Sarka Kata esetében nem számít, ő természetesen is gyönyönyű.