A Halak csillagjegyben születettek kreatívak, érzelmesek, nagyon alkalmazkodóak és figyelmesek. Sokak szerint kiismerhetetlenek, hangulatemberek, és hajlamosak befordulni, de ezek a tulajdonságok egyénenként eltérnek. Ami biztos, hogy a Halak az állatöv utolsó, 12. jegye, így az összes többi csillagjegy tulajdonságait magában hordozza. Lássuk, mely csillagjegyű férfiakkal érdemes, és melyekkel nem érdemes kezdened, ha te is február 20. és március 20. között születtél, és a Halak táborát erősíted!

Ezekkel a csillagjegyű férfiakkal ne kezdjen a Halak nő:

Halak és Kos

A Halak és a Kos természete szöges ellentéte egymásnak. Előbbi szeszélyes, túlérzékeny, utóbbi pedig türelmetlen, lobbanékony és akaratos. A Kos mindenen fennakad, a Halak pedig nehezen tolerálja ezt. A Halak önzetlen, a Kos pedig egocentrikus, így hosszú távú kapcsolatban valószínűleg nem működnek túl jól együtt. Kivételek persze mindig vannak...

Halak és Oroszlán

A Halak és az Oroszlán nem igazán passzol össze. Az Oroszlán férfi vakmerő, optimista és kitartó, ami nagyon imponál a Halaknak, ugyanakkor a Halak nő nem szeretne a középpontban lenni, inkább segítőkészségével tűnne ki a tömegből. Az Oroszlán dominanciája alapvetően nem zavarja a Halak jegyű nőt egészen addig, amíg levegőnek nem nézik őt.

Halak és Mérleg

A Halak és a Mérleg jegyben születettek imádják a nevetést, a művészeteket, a társasági életet, de sokszor vágynak a magányra. A mérleg túlérzékenynek tartja a Halakat, és nem tudja elfogadni sértődékeny viselkedését. A kapcsolat milyensége leginkább azon múlik, a Mérleg férfi mennyire képes változásra késztetni párját.

Halak és Nyilas

A Halak és a Nyilas barátként tökéletesen funkcionálnak. Előbbi romantikus, érzelmes, és rengeteg figyelemre van szüksége, a Nyilas viszont nem szereti, ha azt éreztetik vele, tőle függ a másik boldogsága. A Halak jegyű nő nem elég önálló egy Nyilas férfi számára, a legnagyobb probléma pedig pedig az, hogy a Halak hosszútávon gondolkodik, a Nyilas pedig nem tervez előre.

Halak és Vízöntő

A Halak nagyon érzelmes és romantikus, amivel a Vízöntő hosszútávon nem tud mit kezdeni. A Halak jegyű nő nem tudja megérteni a Vízöntő szabadság iránti vágyát, és bár előbbi sem veti meg a kalandokat, nem rajong érte annyira. Mindketten segítőkészek, érzelmileg viszont nincsenek egy hullámhosszon.

Ezekkel a csillagjegyű férfiakkal passzol össze a Halak nő:Halak és Bika

A Halak és a Bika jó párost alkothat egymással. Mindketten szeretik a művészeteket, a kulturális programokat, és a romantikát. A Halak nő élvezi, ha párja a szárnyai alá veszi, a Bika pedig szeret birtokolni, tökéletesen kiegészítik egymást.

Halak és Ikrek

A Halak és az Ikrek szintén jó párosítás, legalábbis a csillagjegyüket tekintve biztosan. Jókat tudnak beszélgetni, és mindketten tele vannak ötletekkel. A legnagyobb konfliktust az szülheti közöttük, hogy a Halak végig hosszú távú kapcsolatot szeretne az Ikrek jegyű férfitől, míg utóbbi tart a komoly kapcsolattól.

Halak és Rák

A Halak és a Rák párosa egyenlő a tökéletességgel. Kapcsolatukat a szenvedély, a romantika, a gyengédség és a szerelem jellemzi, ráadásul mindent megosztanak egymással. A Halak nő ki tud teljesedni a Rák férfi mellett, utóbbi pedig élvezi a nőről való gondolkodás minden egyes percét.

Halak és Skorpió

A Halak és a Skorpió remekül illenek egymáshoz. Utóbbi dominánsabb a párkapcsolatban, a Halak jegyben született nő pedig ezt élvezi, ugyanis biztonságban érzi magát a férfi mellett. A Skorpió férfi hűséges típus, akárcsak a Halak. Egymás megismerése hosszú ideig tarthat, épp ettől izgalmas a kapcsolatuk.

Halak és Bak

A Halak és a Bak jól kijönnek egymásból, pedig nagyon különbözőek. Egy Bak férfi mellett összeszedettebb egy Halak nő, és folyton motiválva érzi magát, a Halak pedig segít a Baknak lazábbá válni. A hűség mindkettejüknek nagyon fontos.



Ezekből a párosításokból jó és rossz is kisülhet:Halak és Szűz

A Halak és a Szűz kapcsolatából bármi kialakulhat. Mindketten intelligensek, mély érzésűek, viszont a Szűz férfi nem tud annyira jól kitárulkozni, mint a Halak. Ami a két csillagjegyet közelebb hozhatja egymáshoz, az a segítőkészségük és az odaadásuk, viszont teljesen máshogy állnak a dolgokhoz, ami gyakori veszekedéseket szülhet közöttük.

Halak és Halak

Egy halak férfi és egy halak nő kapcsolata nagyon jól és nagyon rosszul is elsülhet. Előfordulhat, hogy lelki társakká válnak, de az is, hogy egyformaságuk miatt hamar megunják egymást. Veszélyes is lehet, hiszen ha egyszerre kerülnek mélypontra, nem lesz, aki kizökkenti őket.