Az edinburgh-i herceg a szinte kikezdhetetlen egészségi állapotáról közismert. Ám az udvar legutóbbi közleménybe szerint most komoly gondokkal küzd. Azt ugyan nem részletezték, hogy a hercegnek pontosan milyen panaszai vannak. Mindössze annyit közöltek benne, hogy Fülöp nem érezte jól magát, ezért az orvosa tanácsát megfogadva néhány napra kórházi megfigyelés alatt lesz.

A hírek szerint valamiféle fertőzés támadta meg a herceget, akihez a pandémia ellenére fia Károly is hazalátogatott. Az uralkodópár már január elején megkapta a koronavírus elleni oltást, ezért nagy eséllyel a világjárvány nem lehet ártalmas rájuk - írta a Nuus.

"Fülöp herceg, aki júniusban tölti be 100. életévét, legutóbb 2019 karácsonya előtt töltött négy napot ugyanabban a kórházban, ahol most is kezelik. Az udvar illetékese annak idején is csak annyit árult el, hogy Fülöp egy régebb óta fennálló egészségi probléma miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba megfigyelés és kezelés céljából"

- írta a közlemény.