Lucia DeClerk nem csak a spanyolnáthát élte túl, de a koronavírust is. A 105 éves néni elárulta, szerinte mi segített neki a felépülésben.

Igazi túlélőnek tartják a most 105 éves Lucia DeClerkot. A nő ugyanis élt a spanyolnátha idején is, és nem rég elkapta a koronavírust is, amit enyhe tünetekkel átvészelt.

A New Jersey-i idősek otthonában élő néni az ápolók szerint nagyon éles elmével rendelkezik. Azt viselte a legrosszabbul, hogy két hétig a szobájában kellett maradnia míg beteg volt.

Lucia szerint az segített neki a gyors felépülésben, hogy minden áldott reggel megeszik 9 darab ginbe áztatott mazsolát. A gyümölcsnek kilenc napig kell az italban állnia elmondása szerint, ő erre esküszik. Egyéb trükkjei is vannak: rengeteg aloe verát iszik, és szódabikarbónával most fogat – írta az Unilad.