A tél mindig valahogy szomorkásabb és általában kevesebb kedvet érezünk a sminkeléshez, mint szép időben, ráadásul a járvány miatt a nagy karácsonyi és szilveszteri partyk is elmaradtak, ahol alkalmunk lett volna igazán dekoratív make-upokat viselni. Viszont itt a tavasz, és ha a vírushelyzet is úgy akarja, akkor lassan talán ismét fedetlen arccal iszogathatjuk a latténkat egy kávézó teraszán, mi több, érdemes lesz újra elővenni a sminkkészletünket.

Azzal kapcsolatban pedig, hogy mi várható a 2021-es tavasz/nyári sminktrendek terénBeraki-Gräff Dóra sminkmestert kérdeztem.



Kezdjük az elején. Általánosságban mitől más egy tavaszi smink, mint egy téli?

Ha valóban az elején szeretnénk kezdeni, akkor szót kell ejteni a bőr előkészítéséről, hiszen már ez is más, mint télen. Használjunk kevésbé zsíros krémeket és bár egész évben fontos a fényvédelem, tavasszal az is fokozottan ügyeljen rá, aki esetleg télen nem foglalkozott vele.

A smink terén pedig jöhetnek a könnyedebb textúrájú alapozók, színek tekintetében pedig a lágyabb tónusok, hiszen ahogyan a nap kisüt, automatikusan mi is a vidámabb árnyalatok után nyúlunk. Röviden, tömören összefoglalva: könnyedebb, frissebb megjelenést hoz magával a tavasz.

Mi lesz a leginkább trendi look 2021-ben?

2021 sminktrendjeit nagyban befolyásolja a vírushelyzet. A kötelező maszkhasználat miatt előtérbe kerül a smink nélküli, egészséges, natúr bőrkép. Még nagyobb hangsúlyt kap az ápolt bőr, a „no makeup makeup", illetve a csak szemhangsúlyos sminkek.



Milyen színeket, anyagokat, formákat használjunk a szemfestés során?

Színek tekintetében nagyon trendi lesz az örök klasszikus, a fekete füstösszem, illetve a kék, mint a szabadság jelképe. Megmarad a tusvonal is, ám nem csupán a klasszikus, precízen kivitelezett forma, hanem az egészen szokatlan típusok is vagy éppen azok, amelyek kifejezetten maszatos hatást keltenek.



Továbbra is divat lesz az utóbbi évek trendje, azaz hogy minél nagyobb ajkakat fessenek maguknak a nők?

Nem túl jó ötlet nagyobb ajkakat festeni, mert sok esetben kifejezetten nevetséges lesz az összhatás. Persze tudom, szájceruzával lehet kicsit csalni, sminkesként én is alkalmazom ezt a trükköt, de kezdőknek nem ajánlom – főleg erős színek esetében -, mert sok gyakorlást és kellő kézügyességet igényel. Inkább használjunk élénk árnyalatokat ajakfestésnél, egyrészt mert most igazán divatosak lesznek, másrészt pedig, mert ezek a kevésbé dús ajkakat is látványossá teszik. A klasszikus piros, a narancs, a fukszia, a cseresznye, a lazac remek választás, mind nagyon trendi lesz. Úgy hívjuk majd, hogy az ajkak újjáéledése. Pont azért, mert reményeink szerint tavaszra lekerülnek a maszkok.



Mi újság a kontúrokkal és a Kardashian-sminkekkel?

Nincs fókuszban. Mondhatni teljesen eltűnik majd. Felváltja a lágy babás, friss, üde arcpír. Ez is lehet barackos, mályvás, lágy rózsaszín vagy hasonló friss színek.



Mi lesz a divatosabb 2021-ben, a matt vagy csillogó?

Talán a matt textúrák hangsúlyosabbak lesznek, ugyanakkor a selymesen csillogó anyagok is divatosak maradnak, mint például az egészséges bőrképet utánzó smink, ahol megtartjuk annak természetes fényét, vagy éppen rásegítünk egy kis highlighterrel. A szájfestésnél is megfigyelhető ez a kettősség: egyszerre lesz trendi a matt hatás illetve a lehidratált, balzsamozott ajkak, amelyeknek szintén van egy enyhe csillogásuk. A klasszikus rúzsos fény is megjelenik.



A szemöldökök vajon tovább vastagodnak 2021-ben is?

Maradjunk inkább a természetességnél! Igaz, még mindig divatos a felfelé fésült, dús fazon, de ne essünk túlzásokba!



Tudnál mondani néhány olyan tippet, amelyet sminkmesterként nagyon fontosnak tartasz?

Nagyon fontosnak tartom a megfelelő bőrápolást, bőrelőkészítést, amely nélkül egyetlen smink sem lehet harmonikus és szép. Amennyiben nem egészséges a bőrünk – tudatosan vagy sem, de - több anyagot viszünk fel rá, ami tovább ronthatja az állapotát, ráadásul az összképnek sem tesz jót.



Egy másik fontos dolog a fényvédelem, amelyet korábban már említettem. Kötelező egész évben, de tavasztól késő őszig tényleg kihagyhatatlan arcra, nyakra, dekoltázsra egyaránt.



Végül pedig egy profi trükk: a megfelelő primer használata. Nem minden esetben szükséges, de amikor az alkalom vagy a bőr megkívánja, csodákra képes. Itt se feledkezzünk meg azonban arról, hogy olyan gondosan válasszunk primert, ahogyan a nappali vagy esti bőrápolási rutinunk során használt szérumot vagy krémet választjuk ki.