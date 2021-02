Súlyos balesete miatt Tiger Woods több komoly sérülést is szenvedett. Kedden megműtötték a sportolót.

A 15-szörös Major-győztes sportoló autója eddig tisztázatlan okokból lesodródott az útról és többször megpördülve az oldalán landolt.

A baleset során Tiger Woods jobb lábszára és bokája is súlyosan megroncsolódott, több nyílt törést is szenvedett. A golfozót kedden több órán át operálták, sípcsontját és a bokacsontját is csavarokkal rögzítették.

Orvosai szerint hónapokba telhet, mire a játékos újra lábra tud állni.

A beavatkozást végző kórház, csütörtökön este a klinika Twitter-oldalán jelezte, hogy a sportolót a Cedars-Sinai Medical Centerbe szállították át, ahol további ortopéd kezeléseket kap majd - írta a Bors.