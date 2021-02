Az énekesnő, aki nemrég 17 kilótól szabadult meg és két ruhamérettel lett vékonyabb, elképesztő formában van. Nem is csoda, hogy szívesen mutogatja tökéletes testét szűk ruhákban. Ezzel a barna bőrruhával, hosszú szőke hajával és dögös sminkjével a vílághírű énekesnőt, Beyonce-t idézi meg.

Tolvai Reni dekoltázsa vonzza a tekinteteket, míg a ruha tökéletesen kiemeli karcsú derekát is. Reni mindig is kerek idoimairól volt híres, melyeket szeretett is megmutatni rajongóinak. Most pedig, hogy sikerült leadnia pár kilót, még büszkébb dögös testére.