A család teljes titoktartást követelt a baleset után és ők sem beszélnek soha a legendás Forma-1 bajnok állapotáról. Nem is csoda, hogy a sajtó és rajongók is nagyon szeretnék tudni, hogy van most Michael Schumacher. Legutóbb a La Stampa újság készített interjút Michael fiával, Mick Schumacherrel, ahol a riporter rákérdezett édesapja állapotára. A válasz egyértelmű volt:

Ez magánügy, szeretném, ha visszatérnénk a motorsportra"

Mick Schumacher édesapja nyomdakaiba szeretne lépni, a 21 éves sportember jövőre fog debütálni a Haas csapat versenyzőjeként. Mick nagyon boldog, hogy végre elkezdheti Forma 1-es karrierjét, de nem szeretne itt megállni, nagyszabású tervei vannak a jövőre nézve - írja a német Express.

Nem tagadom. Egy álom válna valóra, ha egyszer egy Ferrarit vezethetnék, ahol a múltban édesapám tett" - nyilatkozta a fiatal sportoló.

Micket versenytársai is segítik, Sebastion Vettel, a négyszeres világbajnok lett az ifjú sztár mentora:

Sebastian és én rendszeresen beszélgetünk egymással. Neki sok tapasztalata van és sok jótanáccsal lát el. Rajtam tartja a szemét"

Az biztos, hogy az ifjú tehetségnek nem lesz könnyű dolga. Nagy nyomás nehezik rá a hétszeres világbajnos fiaként, rajta a világ szeme, hogy szerepel majd az első futamokon.