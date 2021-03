Az énekesnő most közösségi oldalán jelentkezett be, ahol megosztotta gondolatait a 2021-es évről rajongóival. Britney szerint ennek az évnek arról kell szólnia, hogy meditációval megtisztítsuk belső önmagunkat. Nagyon fontos a tudatos étkezés is - a tiszta elme, test és szellem hoz boldogságot az életünkbe.

Ebben az évben sok teának és önmagam meggyógyításának szentelem magam!!!! Dolgozom azon, hogy megengedjem magamnak, hogy ne legyek állandóan ilyen erős, és tudjam, hogy rendben van az is, ha sírni szeretnék!!!! Imádkozom a mély gyógyulásért ebben az évben mindannyiunkért, és remélem, hogy mindannyian inspirálhatjuk egymást !!!!" - írja az énekesnő Instagram oldalán.

Britney a bölcsességeken túl közös képet is posztolt fiaival. A popsztár teljesen el van képedve, milyen gyorsan repül az idő, bár tisztában van vele, hogy ezt minden édesanya így gondolja. Az énekesnő azt is megosztotta rajongóival, hogy fiai igazi úriemberek és egy ideje azért nem tett fel róluk képet, mert abba a korba értek, amikor ki akarják fejezni saját identitásukat és ő ezt teljesen megérti.