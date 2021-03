A fiatal zenészt is utolérte a járvány, Szabó Ádám koronavírus-tesztje pozitív lett, és sajnos tünetei is vannak. A sztár a hátában és a hasában érez erős, égő fájdalmat.

Szabó Ádám is elkapta a Covidot, a fiatal sztár az Instagramon jelentette be, hogy pozitív lett a tesztje, és sajnos tünetei is vannak. Ádám azért is van elkeseredve, mert így le kell mondania pénteki online koncertjét.

„Pozitív, vagyis covidos vagyok/lettem. Nagyon szomorú vagyok, hiszen ma jelentettem volna be, hogy pénteken lesz egy online koncert, óriási öröm és boldogság, de ez a sz*r ezt is tönkre teszi... Jól vagyok, a hátamban és a hasamban érzek egy erős égő fájdalmat plusz köhögök egy keveset, de ennyi... „ – mesélte Ádám posztjában. Azt is hozzátette, úgy érzi, nem súlyosak a tünetei, de mindenkit arra kér, szurkoljanak azoknak, akik nem ilyen szerencsések, és kórházi ápolásra szorulnak a koronavírus miatt. Illetve arra figyelmeztet, nagyon vigyázzunk egymásra.