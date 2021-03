Gáspár Virág hatalmas változáson ment keresztül, a dundi kislányból gyönyörű nő lett! A 19 éves lány 20 kilótól szabadult meg, de szeretne még leadni 10-et.

„Ösztönzött a testvérem átalakulása, de legfőképp a szerelem. Krisztián egy jó testalkatú, helyes fiú, és nem akarok 'kilógni' mellőle, így lassan egy éve eldöntöttem, hogy lefogyok" – mesélte Virág a Borsnak, és azt is elárulta, hogyan sikerült ilyen látványos eredményt elérnie.

„Aztán egyre tudatosabban figyeltem arra, hogy mit szabad enni, illetve mit nem. Alkoholt például már egyáltalán nem iszom, azt teljesen elhagytam, szinte csak vizet fogyasztok. Krisztián mostanában többször is mondta, hogy úgy fogyok, hogy a végén lecsapnak a kezéről. Viccelődik, de picit azért érzem, hogy van benne félsz. Jól esik nagyon, de főleg az, hogy ő húsz kiló plusszal szeretett belém. Neki úgy is tetszettem, most is, és nyilván mínusz harminccal is fogok"

A pár kapcsolata nagyon is komolynak tűnik, érettségi után szeretnék elkezdeni építeni a közös jövőjüket, és már a házasság és a baba is szóba került.

„Azt beszéltük, hogy ha leérettségizünk, elkezdjük felépíteni a jövőnket. Krisztián szerintem biztosan valami vállalkozást indít, neki az az álma, és én is szeretnék belefogni valamibe. Ha beindítottuk az üzleti terveinket, utána jöhet minden: eljegyzés, házasság, gyerek. De ez még picit odébb van, 1-2 év még biztosan..." – árulta el Virág