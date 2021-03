A Real Madrid egykori sztárja és párja, Celina Locks babát várnak. A 44 éves Ronaldónak már négy gyereke van három különböző nőtől.

A meglehetősen kicsapongó életet élő sztárfocista, úgy tűnik, nem is tervezett többet, mivel 2010-ben úgy döntött, hogy sterilizáltja magát - írta a The Sun.

De hogy lehet, hogy most mégis apa lesz? Nem rég elárulta, akkoriban azért hagyott magának egy kiskaput.

„Ugyan vazektómiám volt, de szerencsére egy focicsapathoz elegendő spermiumot fagyasztattam le"

Ezek alapján párja minden bizonnyal mesterséges megtermékenyítéssel esett teherbe.

„Nem tudom leírni, mit érzek. Az életemnek egy új fejezete kezdődik, amely hatalmas felelősséggel jár. Sokat gondoltam erre a pillanatra. Most eljött, és elmondhatatlanul boldog vagyok" – írta Instagram-oldalán az újdonsült anyuka.