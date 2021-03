Különösen a mai koronavírus àltal uralt világban szükségünk van a lelki béke megtalálására valamint a megtartására. Hogyan tud ebben segíteni a jóga?

Szerencsére jógázni bárhol és bármikor lehet, így a bezártság sem akadály. Sokan kezdtek az első karantén ideje alatt jógázni, mert vágytak a megnyugvásra. Ezekben a nehéz időkben a testmozgás mellett a lelki béke megtalálása is igen fontos volt.

Sokan azt gondolják, hogy ez a mozgásforma, a többihez hasonlóan azt a célt szolgálja, hogy a testünket formàljuk vele. Közben pedig a lelkünk megmunkálásàra talàn nincs ennél jobb módszer... mesélnél egy kicsit a jóga törtènetèről illetve a lélekre gyakorolt hatásáról?

A jóga eredetileg nem úgy nézett ki, mint ahogy azt manapság űzzük. Elsősorban a filozófiájával foglalkoztak, a cél a tökéletes állapot elérése volt, a Samadhi. Az ászanák csupán egy kis szeletét képezték a jógának, több lépcsőfok volt, évtizedek, sokszor egy egész élet munkája kellett a megvilágosodáshoz. Mindezt elszigetelve a társadalomtól, család nélkül tudták csak elérni. Nők nem jógázhattak.

Szerencsére a modern jógairányzatok sokkal elfogadóbbak, mindenki életébe beépíthetőek. Számomra a jóga pont erről az elfogadásról szól.

Elfogadom, ha valaki csak szeretne egy kicsit lazítani és ezért jön be egy órára. De boldog vagyok akkor is, ha látom, ha szeretne mèlyebbre menni és megismerni a jóga alapjait, akár egy oktatóképzés keretein belül is.

Kiknek ajánlanád a jógát? Mindenkinek való mozgásforma?

A jógát bárki végezheti kortól és testalkattól függetlenül, minden elhatározás kérdése. Pont azért nyitottam a stúdiómat, hogy ezeket a sztereotípiákat eloszlassam.

A lélekre tett jótékony hatásáról beszèltünk a fentiekben... nézzük meg egy kicsit azt, hogyan formàlja a testet?

A YOGASECRETS THE METHOD egy olyan mai emberek számára kifejlesztett jógastílus, mely mindenki számára befogadhatóvá, élvezhetővé teszi a jógát.

Modern zenei aláfestés, dinamikus, átmozgató gyakorlatok, csavarás, csípőnyitás és nyújtás tökéletes kombinációja adja az óra végi wow hatást.

A meditációra is nagy hangsúlyt fektető órámat úgy raktam össze, hogy mindenki számára tökéletesen követhető legyen, de ne kihívásoktól mentes. Ahogy elindul a zene, ahogy elkezdünk jógázni, megszűnik a külvilág. Ahogy a lassan felépített bemelegítés után elindulnak az alapászanákat összekötő nagyobb ívek, azt vesszük észre, hogy már nincs más, csak a jóga!

A mozdulatok és a légzés tökéletes összhangja, egy gyönyörű áramlás születése.

Ez a stílus bárki számára egy tökéletes órát biztosít, a tanár és a gyakorló számára .

Az emberek szeretik az állandóságot, a visszatérő elemek gyakorlásával sikerélmények születnek.

Célom a test és lélek harmóniája, önmagunk elfogadása és szeretete. Csak gyakorolni kell, ennyi a titok.

Úgy gondolom, hogy a jógát akár otthon is kényelmesen és biztonságosan végezhetjük, erre az online jóga tökéletes alternatíva lehet. Figyeljünk azonban a helyes óraválasztásra, csakis kezdők számára összeállított órákra jelentkezzünk be!

A te jógastúdiód híres arról, hogy a test formàlása mellett a harmónia megtalálására is törekedjen... mesélnél a gyertyafényes, illóolajos óràkról? A képeket elnézve egy igazi belső utazás lehet.....

A gyertyafényes óráim hatalmas népszerűségnek örvendtek. Amikor még nyitva voltunk hetekkel előre beteltek a helyek. Igazándiból csak azt adtam a tanítványaimnak amit én is szívesen fogadtam volna egy-egy jóga órán. Már érkezéskor illóolajjal fogadom őket, hangulatos fények és lágy zene adja meg az alaphangot. Jólesik amikor azt mondják jóérzés ide megérkezni. A jógastúdióba érkezve, az emberek maguk mögött hagynak mindent. Bármilyen nehéz napja is volt valakinek, ahogy elkezdődik az óra, megfeledkezik minden nehézségről.

Jó érzés, hogy segíthetek az embereknek lerakni a terheket. Nincs annál felemelőbb érzés, mint az óra végén látni a boldog arcokat. Mindig elmondom, hogy köszönjék meg maguknak, hogy feltöltődve, megpihenve mennek haza a családjukhoz.

A jóga a legnagyobb ajándék önmagunknak és a környezetünk számára is.