Mindenki tudja, hogy sok guggolással igen szép eredmény érhető el popsi tájékon, főleg súlyokkal kiegészítve. Azonban a guggolásnak is több fajtája van, és akár más-más izmokat is meg lehet mozgatni, ha ezeket kombináljuk. Illetve nem unjuk meg, ha többféle gyakorlatot is bevetünk.

Általános szabály mindegyik gyakorlatnál, hogy stabilan álljunk, a sarkakat nyomjuk a talajba határozottan. A törzs maradjon egyenes mindig. Ügyelj a levegővételre, minden guggolásnál leereszkedés közben vegyél levegőt, és felállásnál fújd ki. A popsit toljuk hátrafelé, nem a térdeket előre. Ne lendületből törtéjen a mozgás, hanem a far- és combizomból. Mindig melegítsünk be előtte. Ha már haladó vagy, súlyzókkal végezd a gyakorlatokat, mert így sokkal jobb eredményt érhetsz el.

Szűk guggolásA lábak egészen közel legyenek egymáshoz, így kezdj el hátra ereszkedni, mintha egy székre ülnél le. Guggolj addig, amíg a lábszárad derékszöget nem zár be a combokkal. Figyelj, hogy a térdek ne essenek előre. A kezeidet emeld vízszintesig, ez segít az egyensúlyozásban.

Bolgár guggolásAz egyik lábfejet tegyük fel egy székre vagy ahová tudjuk magunk mögött. Úgy helyezkedj el, hogy stabilan meg tudj állni. Az elöl lévő lábad a hajlításnál derékszöget zárjon be, ne dőlj előre, próbálj addig ereszkedni, míg a hátsó térd épphogy nem érinti a talajt. Minél lejjebb sikerül, annál jobban dolgoznak a farizmok. Elsőre ne használj ehhez súlyt, ha nagyon nehéz megtartani az egyensúlyt a kezeddel oldalt kapaszkodj meg valamiben. Ez remek combformáló gyakorlat.

Egylábas guggolásKészülj fel, talán ez a legnehezebb guggolás fajta, ezért csak óvatosan kezdjünk bele, alapos bemelegítéssel. Állj az egyik lábadra, a másikat nyújtsd ki egyenesen párhuzamosan a talajjal, ha könnyített verzióban végeznéd, akkor tartsd hajlítva. Így kezdj el leereszkedni a kezeket ezzel együtt hozd vízszintesbe az egyensúly miatt. A levegőben lévő lábat pipáld.

Eleinte érdemes lehet valamiben megkapaszkodni a kezeddel, mert komolyabb egyensúlyérzék szükséges hozzá.

Könnyítésképpen kezdetnek végezheted úgy, hogy egy székre ülsz le, és innen állsz fel, hidd el, ilyenkor is dolgozni fognak az izmok. Ebben a gyakorlatban a farizom, a csípőizmok erősödnek, de a hasizom is bekapcsol.

Szumó guggolásA csípőszéles terpesznél nagyobb terpeszbe helyezkedj el, a lábfejek kifelé nézzenek 45 fokos szögben! Kezdj el guggolni a térd vonaláig, itt állj meg. Ezután szép lassan emelkedj fel. Itt a combközelítő, combfeszítő izmok és a farizom dolgozik keményen.

MélyguggolásA szumó guggoláshoz hasonlóan széles terpeszben állunk, a lábfejek szintén kifelé néznek. Kezdj el ereszkedni lefelé, csakhogy most ne állj meg a térdek vonalában, hanem addig guggolj, ameddig csak tudsz, „ülj bele" teljesen. Tévhit, hogy ártani fog a térdeknek, ha ilyen mélyre guggolsz.

Ugráló guggolásTalán nem érzed majd azt, hogy a farizmaid annyira erősen dolgoznak itt ez eddigi gyakorlatokhoz képest, de alaposan meg fogja emelni a pulzusodat, és jól elfáradsz benne. Csípőszélességnél kicsivel nagyobb terpeszben ereszkedj le a térd vonaláig, innen ugorj egyet, olyan magasra, amennyire csak tudsz, és teljesen egyenesedj fel. Majd guggolásba érkezz vissza.