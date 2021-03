Az egykori baseball-sztár két éve kérte meg a gyönyörű énekesnő kezét, aki akkor boldogan igent is mondott szerelmének. Az esküvőt azóta kétszer is elhalasztották, de senki sem hitte volna, hogy komoly probléma van a jegyespár tagjai között.

Most azonban úgy tűnik, hogy kapcsolatuk menthetetlenné vált, ugyanis a sztársportoló félrelépett.

Állítólag sokáig küzdöttek, hogy megmentsék a kapcsolatukat de JLo mégsem tudta megbocsátani a férfi tettét. Így két év jegyesség után szakítottak - írta az Eonline.

Nem ők az egyetlenek...

Hazai körökben is van hasonló esetre példa: Fekete Dávid nemrég ismerte be hűtlenségét, ám az ő felesége sem tudja túltenni magát a történteken. Úgy tűnik, esetükben is szakítás lesz a vége.