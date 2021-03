Nehéz hetek előtt állunk, hiszen akárcsak tavaly márciusban, idén is karanténba taszított minket a koronavírus. Az iskolák és az óvodák bezártak, az otthoni munkavégzést ahol csak lehetett, kötelezővé tették, így most még nagyobb szükség van arra, hogy megtaláljuk lelki békénket, és nyugalomra leljünk.

Óriási nyomás van az emberiségen a koronavírus járvány miatt. Nem csak anyagilag, lelkileg is megterhelő az, ami a világban történik, és a mentális egészségünkre is rossz hatással van a folyamatos rettegés, idegeskedés, és a kilátástalanság. A meditáció segít megnyugodni, átlátni a dolgokat, és a segítségével elérheted a lelki békét, amire most igazán nagy szükség van. Cikkünk abban nyújt segítséget, hogy sajátítsd el a meditálás gyakorlatát otthon, a négy fal között.

Mi az a meditáció?A meditáció valójában az elme lecsendesedése. Furcsa állapot, valahol a pihenés és a mély alvás között. Meditáció során az elménk egy békésebb helyre jut, ahol nincs stressz, nincs idegeskedés, nincsenek problémák, minden világossá és tisztává válik. Ugye, milyen jól hangzik?

A meditáció megtanít koncentrálni, kikapcsolni a negatív érzelmeket, és megélni a jelent. Mindenkinek ajánlott, pláne ebben az élethelyzetben, ugyanis ez az egyik legjobb stresszoldó: meditálás közben szó szerint elillan a feszültség.

Mikor?

Az, hogy mikor meditálsz, szinte mindegy, azonban törekedj arra, hogy minden nap ugyanabban az időben, és helyen végezd. Étkezés után várj legalább egy órát, hogy az emésztés ne zavarja meg a meditációt, na meg hogy a kajakómától el ne aludj közben. Nem ajánlott meditálni, ha túl sok kávét vagy alkoholt ittál, ha álmos vagy, és ha depresszív vagy.

Hol?Az, hogy a lakás mely pontján mész le alfába, teljesen mindegy. Célszerű egy különleges helyet létrehozni, ami csendes, nyugodt, meleg, és jó érzéssel tölt el. Meditálás előtt kapcsold ki az elektronikai berendezéseket, beleértve a mobilod is. Szüntess meg minden zavaró tényezőt!

Milyen pózban?

Vegyél fel egy kényelmes, ülő pózt. A legtöbben törökülésben, vagy a jógából ismert lótusz pózban szoktak meditálni. Figyelj a tartásodra, húzd hátra a vállaid, egyenesítsd ki a nyakad és a gerinced.

Ha inkább feküdnél, válaszd a klasszikus, holttest pózt (hanyatt fekve, karok a test mellett, lábak távolabb egymástól) Semmiképp ne így próbáld, ha álmos vagy, ugyanis ebben a pozícióban nagyon könnyű elaludni.

Híres meditációs irányzatok kezdőknek:Légzésszámláló meditáció:

Helyezd magad kényelembe, és zárd ki a külvilágot. Vegyél lassú, mély lélegzetet, és számold a belégzéseket, vagy a kilégzéseket. Törekedj arra, hogy kiürítsd a gondolataidat, és koncentrálj csak a számolásra. Ha jól csinálod, sokkal nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezheted magad.

Mantra meditáció:

A mantra meditáció az egyik legelterjedtebb. Ennek az alapja az, hogy egy szót, esetleg mondatot ismételünk újra és újra. Beszélhetsz hangosan, vagy magadban, de ügyelj arra, hogy csak erre az egy dologra koncentrálj, és minimum öt percig ne figyelj másra.

Kezdőként ügyelj arra, hogy minimum 5, de inkább 10-15 percig meditálj. Nem csak az fontos, hogy mikor, és hol kerülsz meditatív állapotba, de az is, hogy kényelmes ruhában legyél közben. Fontos, hogy a meditáció bármely változatát választod, képessé válsz megteremteni a belső harmóniát, főleg, ha kitartóan csinálod.

Szánj a lelkedre napi 10 percet, és élvezd, ahogy a meditációnak hála sokkal kiegyensúlyozottabb, boldogabb, nyugodtabb és összeszedettebb leszel!