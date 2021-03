Újabb megrázó részletek derültek ki Demi Lovato életéről. Az énekesnő azt állítja, drogdílere is szexuálisan zaklatta, és magára hagyta, amikor túladagolta magát, kis híján meghalt.

Döbbenetes dolgok derültek ki a Demi Lovatóról szóló dokumentumfilmből: az énekesnő elárulta, nemi erőszak során veszítette el a szüzességét, amikor még tinédzserként a Disney Channelnek dolgozott. A Dancing with the Devil (Tánc az ördöggel) című dokusorozatban azonban egy másik megrázó történet is napvilágot látott.

A sztár elmondta, egy férfi, akitől drogot kapott szintén szexuálisan bántalmazta. Ez azon az estén történt 2018-ban amikor Demi túl sok heroint fogyasztott, és túladagolta magát. Az illető kihasználta a helyzetet. ezután otthagyta őt, szinte félholtan – írta a Daily Star.

"Amikor megtaláltak, meztelen voltam és már teljesen kék. Szó szerint otthagyott meghalni, miután kihasznált" – hangzott a megrázó vallomás az énekesnőtől.

Később a kórházban megkérdezték, volt-e szexuális aktus azon az éjszakán. Mivel bevillant neki egy emlékkép, azt felelte, igen.

"Csak egy hónappal a túladagolás után jöttem rá: nem voltam olyan állapotban, hogy erről döntést tudtam volna hozni" – mesélte Demi.