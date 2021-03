John Legend és felesége, Chrissy Teigen hosszú és kemény időszakot tudhatnak maguk mögött, miután tavaly szeptemberben elveszítették a babájukat. Úgy tűnik, Chrissy szépen lassan próbál visszatérni a hétköznapokba , amit legújabb fotója is igazol.

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, a sztárpár. john Legend és Chrissy Teigen szeptember végén vesztette el magzatát, még a 28. hét betöltése előtt. A megtört család több drámai fotót is megosztott a történtekről, Chrissyakkor egy hosszú bejegyzésben mondta el, miért döntött a fotók megmutatása mellett, és azt is elmesélte, mi történt pontosan.

A tragédia óta jó pár hónap eltelt már, a család élete pedig visszaállt a régi kerékvágásba. Chrissy legújabb fotóján jól látszik, hogy számára nem létezik lehetetlen, kisfiával a lába között is képes ultraszexi, cicicvillantós fotót készíteni. Számára semmi és senki nem jelent akadályt.