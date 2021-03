A tavasz jelszava vitathatatlanul a megújulás. Ebben az évszakban mindent átitat az újjászületés üzenete: rügyeznek a fák, bimbóznak a virágok, csicseregnek a madarak, és a téli ború helyét szép lassan átveszi a napsütés.

Érdemes a lakásunkat is egy kicsit megújítani, és tavaszi köntösbe öltöztetni, hogy minél jobban átérezzük az év legszebb évszakának üzenetét, és magunkba szívjuk a tavasszal társuló pozitív életérzést.

1.tipp: Cseréld le a téli textíliákat!

Ha a tavasz anyagaiba öltözteted otthonod, máris megváltoztatod lakásod hangulatát. Húzd át a díszpárnákat tavaszi, virágos huzatba, cseréld le a téli ágyneműhuzatot egy lágyabb, világosabb, vidámabb mintájúra, és ha úgy tartja kedved, cseréld le a szőnyegeket, a takarókat, és a függönyöket is bátran. Ha kicseréled a textíliákat, garantáltan megváltoztatod a tér megjelenését.

2. tipp: Élő virág minden mennyiségben

Mi mással is lehetne vidámabbá tenni a lakást, mint azzal, hogy tele rakjuk élő virágokkal? Rengeteg cserepes virágot lehet kapni a különböző kertészetekben és bevásárló központokban, így mi mindenkit arra motiválunk, hogy öltöztesse zöldbe otthonát.

A lakásban lévő növények és virágok nem csak azért fontosak, mert javítják a hangulatunkat, hanem azért is, mert egészségünkre is jótékony hatással vannak. Az már csak plusz adalék, hogy a virágok barátságossá, és szebbé teszik a helyiségek hangulatát. Ne feledd: növények nélkül egy lakás sokkal hűvösebbnek tűnik!

3. tipp: Elő a tavaszi abroszokat!

Cseréld le asztalterítődet is egy világosabbra, hiszen az étkező minden lakásban központi szerepet tölt be. Ha biztosra akarsz menni, válassz hozzá illő függönyt, így tuti hatást érhetsz el, és olyan lesz, mintha új lenne a lakásod! Nagyon divatosak az apró virágmintás asztalterítők, de nyugodtan választhatsz pasztell színűt is, utóbbiak a nyári hónapokban is tökéletes kiegészítői lehetnek otthonodnak.

4. tipp: Fűszernövények

Nincs nagy helyigénye, feldobja a teret, és még hasznos is. A fűszernövényekről beszélünk, amiknek érdemes helyet szentelni otthonodban. Az ablakon beszűrődő napsugarak elegendő fényt biztosítanak a növényeknek, üde, zöld színük és illatuk pedig hamisíthatatlan tavaszi levegőt teremtenek otthonodban.

5. tipp: Tavaszi csecsebecsék

A cserepes növények mellett a friss virág is gyönyörű dísze lehet otthonodnak. Rengeteg tavaszi dekoráció kapható a boltokban, így azokkal is bátran kidíszítheted otthonodat.

Egy ajtókoszorú rögtön hívogatóbbá teszi a lakásod, ráadásul téged is minden egyes hazaérkezéskor garantáltan jókedvre derít majd. Az ajtókopogtatót te magad is elkészítheted, de párezer forintért is kaphatsz már az üzletekben. Ezt megspékelheted azzal is, hogy a lábtörlődet is tavasziasra váltod.

A nappalidba, vagy az étkeződbe helyezhetsz tavaszi hangulatú asztaldíszt is. Ezek javarészt fából készülnek, virágokkal vannak díszítve, de sokszor helyet kapnak benne a pillangó és madár motívumok is, illetve a tavasszal kapcsolatos feliratok is.Virág illatú gyertyákkal is otthonodba csempészheted a tavasz hamisíthatatlan illatát.