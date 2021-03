A 16 éves tinédzser előtt fényes jövő áll. Már most Heidi Klum nyomdokaiba lépett, ugyanis nemrég szívdöglesztő fotósorozat készült róla, de már a Vogue címlapján is szerepeltédesanyjával. A tinit már 12-13 éves korában megkeresték nagyobb márkák, hogy álljon nekik modellt, de Heidi azt még korainak találta és nem engedte.

A fiatal Leni már most nagyon magabiztosan pózol a kamerák előtt. Természetes szépsége, hibátlan bőre és szőke hajzuhataga igazán vonzóvá teszi. Jó géneket örökölt, a 47 éves Heidi is még mindig elképesztő formában van, amit szeret is megmutatni követőinek.