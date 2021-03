Forgács Gábornál tavaly prosztatarákot diagnosztizáltak, most pedig őszintén mesélt a LifeTV Ébredj velünk! című műsorában az állapotáról.

Ahogy azt korábban megírtuk, a diagnózist követően többször is meg kellett operálni Forgács Gábort, volt olyan időszak, amikor az életéért küzdött. Hónapokon keresztül a testéből kivezetett csövekkel élte az életét, ám ennek idén februárban véget vetettek egy 7 órás műtéttel.

A színművész most újabb híreket közölt az állapotáról: elárulta, összesen 4 műtéten van túl, és havonta jár kontrollvizsgálatokra.

"Nem könnyű azért, őszinte leszek. (...) A lényeg csak az, hogy mostanában már abból indulok ki, hogy volt 72 csodálatos évem. Ez a 73. ez kicsit rosszul alakult, és most beleléptem a 74-be, és szeretnék ebből a helyzetből úgymond valahogy "kigurulni", ami szinte lehetetelen, hiszen vannak olyan maradandó dolgok bennem és velem, amik mindig emlékeztetni fognak arra, hogy már nem a régi életemet élem. Például biztos észrevettétek, hogy már a hangom sem olyan tökéletes, mint régen" - mesélte Gábor, aki egyébként most kifejezetten jól érzi magát. Izgalmas szakmai kihívások előtt áll, amelyekkel szívesen foglalkozik, és szerencsére otthonról is tud dolgozni.