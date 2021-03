Amióta Suzy és Jolly kapcsolata véget ért, az énekesnő rengeteg bántást és rosszindulatú megjegyzést kapott. Mint mondja, túl sok időt és energiát vett el az életéből az ezekkel való foglalkozás, ezért letiltotta a hozzászólás lehetőségét Instagram-oldalán.

"Az ok egyszerű, nem akartam már azzal foglalkozni, hogy ki mit ír rólunk, ezért az Instagramon valóban ki van kapcsolva a hozzászólás lehetősége.

Elegem lett, nem akartam tovább tűrni irányunkba a sértegetéseket. Arról nem is beszélve, hogy amióta a volt férjemmel nem élünk együtt, kettészakadt a rajongótáborunk, a posztjaink alatt pedig a rajongók a legtöbbször egymásnak estek"

-mondta az énekesnő, aki korábban próbálta törölni a kommenteket, de belátta, hogy lehetetlen

Suzy korábban próbálta törölni a személyeskedő kommenteket, ám egy idő után úgy érezte, túl sok energiát pazarol a rosszindulatú emberekre.

"Nem állok le vitatkozni, védekezni és nem akartam a vitákba se belefolyni. Békepárti vagyok, a volt férjemmel is kiegyensúlyozott a kapcsolatom, nincs fölös energiám a negatív érzésekre, pláne a mai világban fontos lenne az összetartás. Mindenki merítsen erőt továbbra is a dalainkból akár a régi közösekből, akár az új szóló dalokból, mert mi továbbra is a közönségünknek énekelünk, akik bennünket kedvelnek. A „két tábor" egymásnak feszülését pedig egyikünk sem támogatja" – mondta az énekesnő a Blikknek.